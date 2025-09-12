Naši Portali
OPTUŽEN ZA MUČNO UBOJSTVO

34-godišnjaka omamio, pretukao i bacio u Kupu, kako bi se dokopao njegovog BMW-a

Karlovac: Mjesto gdje je pronađeno tijelo ubijenog Amara Sofića
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
12.09.2025.
u 08:10

Jure U. (24) optužen je za teško ubojstvo Amara Sofića (34), državljanina BiH, a optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Karlovac. Istom optužnicom, 31-godišnjakinja je optužena za krivotvorenje isprave, ovjeravanje neistinitog sadržaja i neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela.

Riječ je o mučnom događaju čiji motiv je bio da se Jure U. dokopa Sofićeva BMW-a, pa je stoga Sofića prvo omamio, najvjerojatnije alkoholom i tabletama, čime ga je, tvrdi tužiteljstvo, doveo u bespomoćno stanje. Nakon toga ga je više puta udario po glavi i tijelu i teško ga ozlijedio. Zatim je njegovo tijelo bacio u Kupu, pa se nesretni Sofić utopio. Jure U. je nakon toga uzeo njegov BMW, i to ne za sebe već za 31-godišnjakinju, koja je isti dan kada je Sofić ubijen, od Jure U. preuzela ugovor o kupoprodaji BMW- a. Za tužiteljstvo navodi da je to učinila iako je znala da je Sofić ubijen i da nije potpisao ugovor.

Prema optužnici, 31-godišnjakinja je krivotvoreni ugovor s neistinitim sadržajem kao kupac predala nadležnom tijelu radi prijenosa prava vlasništva, pa je ovlaštena osoba ništa ne sumnjajući obavila prijenos prava vlasništva nad osobnim automobilom na njezino ime. Optužena je i da nije prijavila da je Jure U. ubio Sofića, iako je to znala. Tužiteljstvo je u optužnici tražilo da se Juri U. produlji istražni zatvor koji mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela. 

