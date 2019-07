Policija je ove godine već otkrila 229 počinitelja koji su izazvali požar na otvorenom

Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku jučer je odredio jednomjesečni istražni zatvor za 53-godišnju M. J. koju se sumnjiči da je podmentula požar u Dubravi pokraj Šibenika u subotu 27. srpnja. Istražni zatvor određen joj je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela protiv opće sigurnosti. Kako bi se utvrdilo njezino zdravstveno stanje i ubrojivost, nad M. J. će se provesti psihijatrijsko vještačenje. M. J. je zbog podmetanja požara bila kažnjeno gonjena i 2017. i tada je utvrđeno da je to napravila u stanju neubrojivosti.

Jednomjesečni istražni zatvor određen je na prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. U tom odvjetništvu pokušali su još u ponedjeljak u nazočnosti psihijatra i odvjetnika ispitati M. J., no to nije učinjeno zbog iznesene sumnje liječnika u njezinu raspravnu sposobnost i mogućnost iznošenja obrane.

A prema podacima koje smo dobili od Ministarstva unutarnjih poslova, u dosadašnjem dijelu ove godine policija je otkrila i procesuirala 229 počinitelja prekršajnih i kaznenih djela iz domene izazivanja požara. U dosadašnjem dijelu ove godine, navode u MUP-u, evidentirano je ukupno 3687 požara na otvorenom prostoru. A ta brojka, objašnjavaju, uključuje sve požare na otvorenom prostoru, neovisno o uzrocima nastanka.

Ovogodišnji broj požara na otvorenom i broj otkrivenih i procesuiranih počinitelja pak znatno su veći u odnosu na cijelu prošlu godinu. Tako su tijekom cijele 2018. evidentirana ukupno 2432 požara na otvorenom prostoru, a otkriveno je i procesuirano 69 počinitelja prekršajnih i kaznenih djela iz ove domene. U MUP-u to objašnjavaju time da je 2018. evidentiran puno manji broj požara u odnosu na prethodne godine. Te je godine bilo znatno manje požara i na otvorenom prostoru, i to, kako pokazuje policijska statistika, 61,3 posto ili 3858 požara manje u odnosu na prethodnu godinu. U MUP-u kažu da su smanjenju broja požara prošle godine svakako doprinijeli i klimatološki uvjeti, odnosno veća količina oborina tijekom lipnja i srpnja. No, uhvaćen je i znatno veći broj onih koji su izazvali požare na otvorenom, očito zahvaljujući dobrom radu policije.

– Napominjemo da je policija upravo svojim djelovanjem i operativnim radom otkrila i prijavila puno veći broj počinitelja prekršaja i kaznenih djela iz domene izazivanja požara u odnosu na prethodne godine te smatramo da će ovi rezultati zasigurno preventivno djelovati u smislu smanjenja broja požara idućih godina – poručuju iz MUP-a. Tim tvrdnjama u prilog svakako ide i brzo otkrivanje osobe koja je podmetnula požar u subotu pokraj šibenske Dubrave.