Novi detalji: Piromanka se kod vozača raspitivala o požaru i htjela vidjeti snimke

Policija je potvrdila da za podmetanje požara koji je u subotu zahvatio područje do 900 hektara kod Šibenika, sumnjiči 53-godišnju žensku osobu koju su i uhitili. Nisu naveli ime, no doznajemo da se radi o M.J. (podaci poznati redakciji), inače blagajnici na HAC-ovim naplatnim kućicama u Skradinu. Od izvora bliskih istrazi doznali smo da je M.J. otkrivena provjerom trgovina u kojima se prodaju kocke za potpalu te da su vrlo brzo došli do njezina identiteta. Snimljena je video-kamerom. Predviđena kazna za ovo djelo je jedna do deset godina zatvora.

Na naplatnim kućicama, javlili su za Vijesti.hr anonimni gledatelji, kod vozača se raspitivala o veličini požara te je željela vidjeti snimke s autoceste koja je zbog požara bila i zatvorena.

M.J. uhićena je i 2017. zbog podmetanja sedam požara. U istražnom zatvoru provela je više od mjesec dana, no na kraju nije osuđena na zatvorsku kaznu jer je proglašena neubrojivom te joj je određeno ambulantno liječenje.

Piromane na podmetanje požara tjera želja da budu poznati, iza čega pak leži kompleks manje vrijednosti, a sve je to povezano sa seksualnom i agresivnom energijom koja se oslobađa na društveno neprihvatljiv način. Kazao je između ostalog za Večernji list psihijatar dr. Vladimir Gruden.

