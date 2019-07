Piromani podmeću požare zbog seksualne i agresivne energije

Piromane na podmetanje požara tjera želja da budu poznati, iza čega pak leži kompleks manje vrijednosti, a sve je to povezano sa seksualnom i agresivnom energijom koja se oslobađa na društveno neprihvatljiv način. Sažetak je to komentara koji smo dobili od psihijatra dr. Vladimira Grudena kojeg smo kontaktirali kako bi nam sa psihijatrijskog gledišta objasnio zašto neki ljudi namjerno izazivaju požare.

– Piromani svojim ponašanjem i unutarnjim stavom imaju potrebu da postanu popularni, poznati, da dokažu da postoje – tumači dr. Gruden. Dodaje da kod piromana ta potreba postoji na način da, kad gori vatra, onda si zanimljiv drugim ljudima, sposoban si ih oduševiti. No u pozadini toga je, napominje, osjećaj manje vrijednosti koji piromani žele kompenzirati vatrom koja simbolizira vidljivost, popularnost...

Ti ljudi nisu dovoljno zreli

Kod piromana, napominje dr. Gruden, postoji i potisnuta agresija jer, osim što se činom izazivanja požara plaše ljudi, vatra uništava i objekte. Stoga se piromani time rješavaju viška agresivne energije.

– Agresija za vlastito uspinjanje inače je normalna pojava, ali ne ako postaje cilj samoj sebi. Čovjek je inače sretan ako počne gubiti višak energije, najbolji primjer za to je seks. A isto je i s agresivnom energijom jer, kad se ta energija počne trošiti, također dolazi do zadovoljstva. Stoga se dosta često povezuje seks s agresijom – objašnjava dr. Gruden. Dodaje da je u slučaju piromana seksualno u njihovu činu podmetanja požara to što se sve zapalilo, gorjelo... To je sve zadovoljavanje nagona na neuobičajen način.

– Uobičajeno višak energije rješavamo seksom, agresiju možemo riješiti radom. Kod piromana je pak prisutna nezadovoljena seksualna i agresivna komponenta – upozorava dr. Gruden. Napominje i da ti ljudi nisu dovoljno zreli. A zrelost se pri tome definira, prema riječima dr. Grudena, time koliko se mogu kontrolirati energije. A to se postiže odgodom i modificiranjem u drugi oblik, primjerice u umjetnost. A kad se kod piromana takva energija nakupi, oni imaju neodoljivu želju to napraviti – izazvati požar i to postaje kao neka prisila.

Dr. Gruden kaže da se liječenje piromana sastoji od istih metoda kao i odgoj male djece, a to znači da ih se uči kako da odgađaju energiju te ih se potiče i da rade nešto konstruktivno.

Grupna terapija i redovne kontrole

– Moramo s njima raditi kako bi im se ponudio konstruktivan oblik trošenja seksualne i agresivne energije. Tu je važna grupna terapija i ponašanje u grupi gdje ima više ljudi – tumači dr. Gruden. Cilj je da se ta energija odgodi i modificira na društveno prihvatljiv način.

Što se tiče lijekova, dr. Gruden kaže da oni djeluju samo privremeno kako bi se ti nagoni oslabili i piromani učinili mirnijima. Sedativi djeluju šest sati i stoga ih je potrebno trajno uzimati. No takve osobe, ističe, onda u svojim snovima proživljavaju i doživljavaju ono što žele radi u stvarnosti.

Piromane je k tome potrebno zvati na redovne kontrole, a dr. Gruden kaže da u praksi ima i slučajeva u kojima su psihijatri zvali na terapiju i okolinu takvih bolesnika, kako bi na njih djelovali smirujuće te da ih podsjećaju da idu na kontrole.

– No često okolina i svojim uznemiravanjem i nepažnjom izaziva takve bolesnike. Stoga je bitno da ih okolina ne izaziva i da ih potiče da idu na terapije – poručuje dr. Gruden.

No piromanima, dodaje, smeta da se to zove terapija ili liječenje jer se ne smatraju bolesnima pa su to za njih konzultacije. Ističe i da je jako bitno da ih psihijatri redovno naručuju kako bi s njima porazgovarali.