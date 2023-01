Policajka iz SAD-a koja je dobila otkaz jer je spavala s nekoliko kolega: 'Bila sam glupa i očajna'

Policajka Maegan Hall (26) iz američke savezne države Tennessee dobila je otkaz jer je spavala s nekoliko svojih kolega, a unutarnjoj inspekciji je priznala da je 'pukla' jer je prolazila kroz težak razvod. U javnost su sada procurili transkripti njezinog razgovora s unutarnjoj inspekcijom.

- Bila sam glupa i očajna. Suprug i ja bili smo praktički pred razvodom. Jednostavno sam pukla i stvari su se otele kontroli - ispričala je voditelju za ljudske resurse s kojim je tri puta razgovarala. U transkriptu na 61 stranici priznala je da je jednom oralno zadovoljila kolegu Lewisa Powella u policijskoj postaji te da je njezina afera uključivala 'puno seksa' te da je izazvala problemima u braku, piše New York Post.

U jednom trenutku sve se izmaklo kontroli nakon što je Maegan Powellu rekla da želi prekinuti aferu, no on je poludio i rekao joj da će se ubiti tako što će popiti bocu žestokog pića i uzrokovati prometnu nesreću. Ona mu je tada priznala da je u seksualnoj vezi i s drugim kolegama.

Priznala je tako da je imala seks s još jednim kolegom te seks u troje s drugim kolegom i njegovom suprugom. Također je navodno razmijenjivala golišave fotografije s više policajaca. Svima je govorila da je u otvorenom braku, a supruga je nagovarala da spava sa suprugom jednog policajca no on je to odbio.

Nakon afere koja je potresla Tennessee, Hall je na kraju dobila otkaz, kao i četvorica kolega dok su druga dvojica suspendirani. Suprug policajke je pak, nakon što je vijest izašla u medije, odlučio ostati s njom i spasiti brak.