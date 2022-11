Policajci u zagrebačkoj ljekarni uhvatili pljačkaša pa otkrili što je sve ukrao u zadnja četiri mjeseca

Uhićen je 41-godišnjak kojeg se sumnjiči da je počinio ukupno 29 kaznenih djela razbojništva od kojeg je 28 kaznenih djela počinio na području grada Zagreba i jedno kazneno djelo na području grada Karlovca.

Nakon što je u ponedjeljak 7. studenoga ušao u ljekarnu u Ulici Dore Pfanove te zaprijetio pištoljem dvjema zaposlenicama maskiran crnom medicinskom maskom, iznenadio ga je i pomrsio mu planove zaštitar koji ga je uhvatio za ruku u kojoj je držao pištolj, a muškarac je silno pružao otpor s ciljem bijega. Dok su se zaštitar i muškarac hrvali, u ljekarnu su ušli policajci koji su ga svladali i priveli.

Kroz kriminalističko istraživanje potvrđena je sumnja zagrebačke policije da mu to nije jedino takvo kazneno djelo već da je u vremenu od 11. srpnja do 7. studenoga 2022 godine, odnosno unazad skoro četiri mjeseca, činio kaznena djela razbojništva i to na način da bi dolazio do trgovina mješovitom robom, ljekarni i benzinskih postaja u koje je ulazio za vrijeme dok su se zaposlene osobe same nalazile u tom prostoru te uz prijetnju pištolja ili noža ciljano otuđivao novac.

U dva se slučaja do objekata koje je odabrao za činjenje razbojništva dovezao biciklom, te je po ulasku u prostor u komunikaciji bio zapovijedan i oštar, a u jednom je slučaju pištolj prislonio i na tijelo zaposlenika dok je u nekoliko slučajeva zaposlene osobe i udario.



Kaznena djela, sumnja se, činio je na području grada Zagreba, većinom u blizini svoje adrese stanovanja odnosno na području Trešnjevke i to ukupno 20 razbojništava. Ujedno, na području Črnomerca, sumnja se, počinio je pet razbojništava, jedno na području Kruga, dva na području Novog Zagreba te jedno u Karlovcu. U jednom je slučaju dva puta to kazneno djelo počinio u istoj prehrambenoj trgovini u Ulici Ljubljanica.



Materijalna šteta nastala počinjenjem navedenih kaznenih djela iznosi oko 90.000 kuna.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja u utorak, 8. studenoga, osumnjičeni muškarac je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.