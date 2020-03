Slučajno otkrili snimku: Policajci zaustavili ženu na ulici, njihov potez oduševio je sve

Tijekom nasumične revizije snimki s kamera policijskih službenika, nadzornik policijskog odjela okruga Gwinnett u SAD-u pronašao je snimku koja vraća vjeru u ljude, a koja vrlo brzo je postala viralni hit.

Naime, policijski narednik Nick Boney vidio je 10. siječnja ženu kako stoji na uglu ulice i drži u ruci balone. Na njegov upit gdje ide, kazala mu je kako ide doma jer njezina kćer danas slavi svoj prvi rođendan.

Policajac joj je ponudio vožnju, što je ona i prihvatila te mu se zahvalila. Tijekom njihovog razgovora spomenula je kako je željela svojoj kćeri uzeti tortu. Boney je na to dao svoju kreditnu karticu drugom policajcu Jimmyju Wilsonu i kazao mu da ode kupiti tortu sa svjećicom.

Policajci su pitali mladu majku smiju li dostaviti iznenađenje i upoznati malenu slavljenicu, što je ona i pristala. Njezino drugo dvoje djece uzbuđeno su dočekali policajce koje su i zagrlili, dok su roditelji mlade majke kao i jednogodišnja djevojčica upoznali se s policajcima.

Obitelj i policajci okupili su se oko stola gdje su pjevali 'Sretan rođendan' malenoj slavljenici, a potom su svi uživali u torti.

Policijska postaja u kojoj rade dvojica policajaca objavila je snimku i navela kako niti jedan niti drugi policajac nisu to naveli svojem nadređenom. Čin narednika Boneyja oduševio je ljude iz cijelog svijeta i mnogi nisu propustili priliku pohvaliti ga.

During a random audit of police body cam videos, a supervisor found this interaction (Jan. 10) between Sgt. Nick Boney, Ofc. Jimmy Wilson, and a woman whose daughter had just turned one. The woman was holding a bouquet of balloons trying to get home to her family on a cold night. pic.twitter.com/3pZKa2vGbB