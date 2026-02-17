Zaraziti se može preko mačaka, hrane i vode. Parazit se može proširiti na više organa i na kraju se nastaniti u mozgu

Trećina stanovništva nosi u sebi parazita Toxoplasma gondii, no većina, srećom, prođe bez posljedica po zdravlje. Novo istraživanje koje je objavio University of Virginia Health System otkriva zašto. Kada parazit Toxoplasma gondii napadne stanice CD8+ T, ključne za obranu imunološkog sustava, one mogu pokrenuti mehanizam samouništenja koji pokreće enzim zvan kaspaza-8. Žrtvujući sebe, zaražene stanice uništavaju i parazita u sebi, pojašnjavaju znanstvenici i dodaju da prikriveni moždani parazit inficira imunološke stanice sve dok ne aktiviraju ugrađeni "prekidač za samouništenje" i ne povuku ga sa sobom.

Toxoplasma gondii je potencijalno opasan parazit kojim se ljudi najčešće zaraze kontaktom s mačkama, kontaminiranim voćem i povrćem ili nedovoljno termički obrađenim mesom. Nakon ulaska u tijelo, parazit se može proširiti na više organa i na kraju se nastaniti u mozgu, gdje može ostati doživotno. Vjeruje se da otprilike trećina svjetske populacije nosi Toxoplasmu, no većina ljudi nikada ne razvije simptome. Kada se bolest pojavi, poznata kao toksoplazmoza, najoopasnija je za osobe s oslabljenim imunološkim sustavom. Skupina znanstvenika iz Virginije koju predovdi dr. Tajie Harris želi shvatiti kako imunološki sustav reagira kada Toxoplasma napadne CD8+ T stanice, specijalizirane imunološke stanice odgovorne za ubijanje zaraženih stanica. - T-stanice mogu uništiti zaražene stanice ili potaknuti druge stanice da unište parazita. Otkrili smo da se te iste T-stanice mogu zaraziti i da, ako se zaraze, mogu odlučiti umrijeti, što znači kraj i za parazita - rekla je Harris, direktorica Centra za imunologiju mozga i glija stanice na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Virginiji.

- Razumijevanje kako se imunološki sustav bori protiv tih parazita važno je iz nekoliko razloga. Ljudi s oslabljenim imunološkim sustavom ranjivi su na ovu infekciju, a sada bolje razumijemo kako možemo pomoći pacijentima u borbi protiv nje - dodala je. U laboratorijskim eksperimentima, miševi kojima je nedostajala kaspaza-8 u T-stanicama razvili su daleko više razine parazita u mozgu u usporedbi s miševima čije su T-stanice proizvodile enzim. Razlika u ishodima bila je, veli, zapanjujuća. Miševi s kaspazom-8 ostali su zdravi, dok su oni bez nje teško oboljeli i uginuli. Nalazi ukazuju na to da kaspaza-8 igra ključnu ulogu u ograničavanju širenja parazita unutar T-stanica. - Prije naše studije nismo imali pojma da je kaspaza-8 toliko važna za zaštitu mozga od toksoplazme – kazala je dr. Harris.