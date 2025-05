Policajci pokušali zaustaviti prometnog recidivista, on im prvo bježao pa onda ostavio vozilo i djecu u njemu!?

Da se policajci svačega nagledaju nije neka tajna, no čak su i oni vjerojatno bili u čudu nakon što su su se suočili s vozačem, koji se udaljio, ostavivši i vozilo i djecu u njemu!? Riječ je o događaju koji se zbio 2. svibnja oko 17 sati u naselju Bašarinka, kada je prometna patrola uočila automobil pulskih oznaka kojim je upravljao njima poznati 31-godišnjak. Policajci su prepoznali vozača kao prometnog recidivista kojem je vozačka dozvola oduzeta i ukinuta zbog ranije prikupljenih 13 negativnih bodova. Što znači da on nije mogao upravljati vozilom prije no što ponovo položi vozački ispit.

Policajci su ga htjeli zaustaviti no 31-godišnjak je umjesto da stane, povećao brzinu i nije stao iako su mu policajci davali svjetlosne signale, tražeći ga da stane. Umjesto toga, 31-godišnjak je prvo ubrzao, a zatim zaustavio vozilo, izašao iz njega i udaljio se. Odnosno pobjegao je. U vozilu je ostavio dvoje maloljetne djece (!?) koja nisu bila vezana sigurnosnim pojasom.

Brigu o djeci preuzeo je član obitelji, a 31-godišnjeg je ipak uhićen iste večeri. Doveden je pred nadležnog suca koji ga je novčano kaznio s 1840 eura. Osim toga, protiv njega se provodi kriminalističko istraživanje jer ga se sumnjiči za povredu djetetovih prava.

