INTERVJU: MILIVOJ ŠPIKA

'HDZ-ova Vlada mirovine tretira kao nepotreban teret. To je neprijateljski stav'

Autor
Hassan Haidar Diab
22.02.2026.
u 14:54

Predsjednik Bloka umirovljenici zajedno oštro o politici prema umirovljenicima, za koje tvrdi da su prisiljeni raditi u toj dobi jer drukčije ne mogu preživjeti

Odlazak ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić iz Vlade ponovno je otvorio pitanje političke odgovornosti i stvarnih učinaka dosadašnje mirovinske i socijalne politike. U intervjuu za Obzor predsjednik Bloka umirovljenici zajedno (BUZ) Milivoj Špika ocjenjuje kako promjena na čelu resora, osobito na polovini mandata, sama po sebi ne znači i rješavanje dubokih, strukturnih problema koji opterećuju sustav rada i mirovina. Špika smatra da se naglašavanjem "umora" kao razloga odlaska izbjegava ozbiljna rasprava o propustima, diskriminatornim rješenjima i odlukama koje su, prema njegovu mišljenju, najviše pogodile umirovljenike i socijalno najugroženije građane. Među ostalim upozorava na, kako tvrdi, financijski nepovoljan položaj umirovljenika koji rade te na potrebu temeljite reforme sustava, a ne, kako kaže, kozmetičkih promjena bez stvarne odgovornosti.

Ključne riječi
mirovina Umirovljenici Marin Piletić Milivoj Špika

KL
Klarahrv
15:07 22.02.2026.

Milivoj bi s Rekama pravde umirovljenicima povećao mirovine najmanje 100%. Zato birajmo Milivoja.

Avatar argus100
argus100
15:03 22.02.2026.

Ajmo, još malo autopromocije. Rijetko arogantan lik.

Avatar nutcracker
nutcracker
15:03 22.02.2026.

Samo si ti još falio Milivoje

