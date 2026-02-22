'HDZ-ova Vlada mirovine tretira kao nepotreban teret. To je neprijateljski stav'

Odlazak ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić iz Vlade ponovno je otvorio pitanje političke odgovornosti i stvarnih učinaka dosadašnje mirovinske i socijalne politike. U intervjuu za Obzor predsjednik Bloka umirovljenici zajedno (BUZ) Milivoj Špika ocjenjuje kako promjena na čelu resora, osobito na polovini mandata, sama po sebi ne znači i rješavanje dubokih, strukturnih problema koji opterećuju sustav rada i mirovina. Špika smatra da se naglašavanjem "umora" kao razloga odlaska izbjegava ozbiljna rasprava o propustima, diskriminatornim rješenjima i odlukama koje su, prema njegovu mišljenju, najviše pogodile umirovljenike i socijalno najugroženije građane. Među ostalim upozorava na, kako tvrdi, financijski nepovoljan položaj umirovljenika koji rade te na potrebu temeljite reforme sustava, a ne, kako kaže, kozmetičkih promjena bez stvarne odgovornosti.