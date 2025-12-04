Polarni krug i prilika života - adrenalinska stvarnost montera Dalekovoda

Na dalekom sjeveru Norveške, u pejzažu koji izgleda kao kadar iz pustolovnog filma, hrvatski inženjeri i monteri svakodnevno rade ondje gdje zima traje gotovo cijelu godinu, a priroda ne oprašta pogreške. Lokalci to područje opisuju jednostavno: „deset mjeseci zime i dva mjeseca kada je samo hladno“. U toj surovoj, nordijskoj stvarnosti, gdje se tehnologija, iskustvo i hrabrost moraju poklopiti u savršenoj minuti, nastaje priča o projektu Skaidi–Hyggevatn.

Dalekovod Grupa ondje izvodi jedan od ključnih projekata norveškog operatora Statnett, kojim se osigurava stabilna opskrba električnom energijom sve do Hammerfesta, najsevernijeg grada na svijetu.

Projekt obuhvaća izgradnju 54 kilometra potpuno novog dalekovoda, koji povezuje dvije nove trafostanice, Skaidi i Hyggevatn, smještene u arktičkoj zoni. Paralelno s time, dio radova uključuje uklanjanje starih drvenih dalekovoda napona 66 i 132 kV, dok se postojeći vodovi moraju privremeno izmjestiti kako bi novi sustav mogao biti postavljen. Na pojedinim dionicama potrebno je položiti dva visokonaponska kabela ispod tla u dužini od 1.200 metara. Najzahtjevniji dio nalazi se na prijelazu iznad fjorda, tzv. long span, gdje se vodiči razapinju preko velikog zaljeva.

Na tom terenu, svaki korak postaje izazov: logistika i doprema materijala helikopterom, borba s vjetrom koji mijenja smjer u sekundi, maglom koja se spusti bez upozorenja i kišom koja se „stvara iz ničega“.

Ekipa u kojoj čuvaju jedni druge

Danijel Rajzer, voditelj projekta, već je dva desetljeća u Dalekovodu i iza sebe ima niz zahtjevnih zadataka u Skandinaviji. No kad ga pitaš što je presudno, ne govori o tehnologiji. Govori o ljudima.

„Rad na terenu u Norveškoj zahtijeva vrhunsku pripremu, ali i međusobno povjerenje. Ništa ovdje nije individualni pothvat. To je timsko pouzdanje, gotovo kao konop koji te drži na visini. Nema novih radnika koji se snalaze sami, odmah su uz iskusne kolege, uz one koji su već „čitali“ arktičko vrijeme i znaju kako izgleda kad priroda diktira tempo.“

Marko Barišić, brigadir zadužen za dizanje stupova helikopterom, opisuje trenutak koji najbolje objašnjava ovaj posao: „Helikopter je iznad tebe, nosi dio stupa težak i preko tone, a ti ga moraš prihvatiti na konstrukciji. Adrenalin je ogroman. Zato jedni druge smirujemo. To je tim, to je rutina. Svaka informacija leti brže od vjetra.“

Nakon više sezona na sjeveru, Marko se smije kad priča o prognozama. „Ovdje aplikacija ništa ne znači. Učiš čitati nebo pogledom, na licu mjesta. I najčešće pogodiš bolje od meteorologa.“

U polarnom krugu se uči brže nego bilo gdje drugdje

Na gradilištu se susreću različite generacije. Iskusni monteri podučavaju nove, a novi donose energiju i volju za učenjem.

Dominik Kožulović, najmlađi član ekipe, na projektu je tek od proljeća.

„Drago mi je što sam dio ove ekipe i uspješne priče, svi u bili susretljivi, ali i rekli da ću učiti sve od nule. To me privuklo. Ovo je posao drugačiji od bilo čega, helikopter, visine, adrenalin. A stariji paze na tebe, i to mi je najvažnije.“ Dominik je iskren i kaže: „Ako se bojiš visine i izazova, možda ovo nije najbolji posao za tebe. Ali ako želiš steći iskustvo, poznanstva, vidjeti svijet i pri tome dobro zaraditi, onda je rad u Dalekovodu na ovakvim projektima prava prilika.“

Iskusniji vode nove

Domagoj Bogdanić, voditelj gradilišta za građevinski dio, najviše ističe sustav učenja koji se gotovo može nazvati tradicijom. „Stariji stvaraju nove. Tako funkcioniramo. Znanje se prenosi svakodnevno, bez zadrške i zato sve ide kako treba.“

Nakon godina rada u Norveškoj, Švedskoj i Njemačkoj, Bogdanić zna da je sjever specifičan, sezona traje kratko, uvjeti su izuzetni, a priprema mora biti savršena. „Ovdje je ljeto kratko kao dah. Zato planiramo sve mjesecima unaprijed. Zima ne prašta improvizaciju.“

Dalekovod radnicima osigurava kvalitetan smještaj, pojedinačne sobe, prijevoz, sigurnosnu opremu i stalne edukacije. Ideja je jednostavna, radnik treba biti fokusiran samo na posao i svoju sigurnost, kao i svojih kolega, ostalo je na projektnom timu.

Rajzer ima jednostavnu poruku onima koji razmišljaju o karijeri u Dalekovodu: „Ako želiš učiti, idi u veliku firmu poput Dalekovoda. Veliki projekti naprave od tebe stručnjaka.“ Bogdanić zaključuje rečenicom koja kao da zaokružuje cijelu priču: „Ovo je međunarodni projekt koji napreduje u zahtjevnim uvjetima, surađuješ s Norvežanima, pilotima i lokalnim zajednicama i institucijama. Nakon toga, ništa te ne može iznenaditi.“

Hrvatski inženjering na svjetskoj razini

Projekt Skaidi–Hyggevatn bi trebao biti završen 2028. godine. Kada bude gotov, energija će sigurno teći prema najsjevernijem gradu na svijetu, zahvaljujući hrvatskom znanju i iskustvu.