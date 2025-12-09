Naši Portali
OŠTEĆENJE DALEKOVODA

Pola Kijeva ostalo u mraku nakon ruskih napada

Marijeta Nekić/Hina
09.12.2025.
u 17:54

Ukrajina upravlja trima nuklearnim elektranama koje proizvode više od 50 posto ukupne električne energije, ali elektrane su prisiljene smanjiti proizvodnju zbog oštećenja dalekovoda

Oko polovine stanovništva ukrajinskog glavnog grada Kijeva u utorak je ostalo bez struje nakon posljednjih ruskih napada na energetski sustav zemlje. "Situacija u Kijevu jedna je od najtežih - trenutno je oko 50 posto potrošača u gradu bez struje", priopćilo je ministarstvo energetike na Telegramu. Rusija je posljednjih mjeseci naglo povećala broj i intenzitet napada na ukrajinsku plinsku i energetsku infrastrukturu, ciljajući postrojenja za proizvodnju energije i sustave za prijenos električne energije.

Ukrajina upravlja trima nuklearnim elektranama koje proizvode više od 50 posto ukupne električne energije, ali elektrane su prisiljene smanjiti proizvodnju zbog oštećenja dalekovoda. Zbog toga je operator mreže Ukrenergo ograničio opskrbu potrošačima, zavijajući cijele regije u mrak. Nestanci struje također utječu na opskrbu toplinom i vodom. Stanovnici Kijeva i kijevske regije proteklog su tjedna dobivali struju oko deset sati dnevno.
FOTO Česi će Ukrajini isporučiti krstareću raketu Narwhal - u dometu su joj i Moskva i zračna baza Engels
1/6
Ukrajina Rusija ruski napadi Kijev

ST
StožerniGeneral50
18:15 09.12.2025.

Vrijeme je da u povijest najvećih junaka uđe jedan Rus koji bi atentatom na svog diktatora Putina spriječio ratnu eskalaciju.

