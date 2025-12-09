Ukrajinci objavili snimku koja ruši Putinove tvrdnje: 'Evo dokaza'

Iako je ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno tvrdio da su ruske snage zauzele Pokrovsk, grad još uvijek nije pao. Ukrajinske snage i dalje kontroliraju dijelove sjevernog dijela grada. Bitka za Pokrovsk, nekada ključno logističko središte za ukrajinsku vojsku, traje gotovo 18 mjeseci, a grad je već u ruševinama. Za Rusiju, Pokrovsk je važan korak prema potpunoj kontroli Donbasa. No, Ukrajina pokazuje da i dalje može pružiti otpor.

U zapovjednom punktu daleko iza bojišnice, ukrajinski vojnici prate desetke prijenosa uživo s dronova i koordiniraju napade na ruske položaje. Zapovjednik Skala napadnog pukovnije, Yuri, pokazuje da Ukrajina još uvijek drži sjever grada, demantirajući tvrdnje Kremlja. „Ako ne pokažemo svoju snagu, svi će izgubiti vjeru i prestati pomagati Ukrajini“, kaže Yuri, prenosi BBC.

Ukrainian soldiers holding their flag in northern Pokrovsk. Fixed position, not only raid, according to the 7th Corps command. pic.twitter.com/WPNcxbKZYF — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) December 6, 2025

Rusi polako napreduju s juga, koristeći male grupe vojnika koji se ponekad maskiraju kao civili kako bi probili ukrajinske linije. Ipak, ukrajinske snage ih brzo identificiraju i uništavaju ga unutar 15 do 20 minuta od otkrivanja. Kkoa se navodi, borbe su teške i iscrpljujuće. Vojnici sa skrivenim imenima Rabbit i Ghost opisuju situaciju kao napetu, ali pod kontrolom. I dalje odbacuju ideju predaje teritorija, naglašavajući da je već proliveno previše krvi. „Mi smo dio ove zemlje. Ako je predamo, Rusija će htjeti još“, kaže Rabbit.

Osim što pružaju otpor, ukrajinske snage moraju se boriti i protiv ruskih dronova s termalnim kamerama koje patroliraju gradom dan i noć. Volonter iz Latvije, zamjenik zapovjednika Skala pukovnije poznat pod pozivnim imenom „Godfather“, upozorava Europu i SAD da su posljedice rata šire od Ukrajine: „Ako Ukrajina izgubi, sljedeća će biti naša zemlja. Europa puno priča, a premalo djeluje. Amerika i Trump će izgledati slabo ako podrže Putina.“