Ubijena Matilda (10) u Australiju je došla iz Ukrajine, majka se slomila pred kamerama: 'Kakvo je to čudovište'

Muškarac koji je navodno otvorio vatru na židovsko slavlje Hanuke na poznatoj plaži Bondi u Sydneyju optužen je za ukupno 59 kaznenih djela, uključujući ubojstvo i terorizam, objavila je policija u srijedu. Prema navodima policije, napad su u nedjelju izveli otac i sin, koji su pucali na okupljene tijekom proslave Hanuke, pri čemu je ubijeno 15 osoba. Napad je duboko potresao Australiju i dodatno pojačao strahove od porasta antisemitizma i nasilnog ekstremizma. U srijedu su započeli sprovodi žrtava, dok je javnost izrazila bijes zbog činjenice da su napadači, od kojih je jedan ranije bio pod istragom zbog mogućih veza s ekstremistima, imali pristup snažnom vatrenom oružju. Policija je potvrdila da je Sajid Akram (50) na mjestu napada smrtno stradao nakon što ga je upucala policija. Njegov 24-godišnji sin Naveed Akram, koji je također pogođen policijskim hicima, probudio se iz kome u utorak poslijepodne.

Među žrtvama napada bili su ljudi koji su preživjeli Holokaust, bračni par koji je prvi prišao napadačima prije nego što su počeli pucati, te desetogodišnja djevojčica po imenu Matilda, prema izjavama svjedoka, dužnosnika i medijskih izvještaja. Njezin otac rekao je na bdijenju na Bondiju u utorak navečer da ne želi da nasljeđe njegove kćeri bude zaboravljeno. "Došli smo ovdje iz Ukrajine … i mislio sam da je Matilda najaustralskije ime koje joj možemo dati. Zato samo zapamtite ime, zapamtite nju", rekao je. Nakon toga se slomio i okrenuo se prema svojoj ženi. "Nisam mogla zamisliti da ću ovdje izgubiti kćer", rekla je Valentyna okupljenima, kojih je bilo više od 1000. Kasnije je broj narastao na nešto više od 2000. "Ne mogu zamisliti kakvo je čudovište koje stoji na tom mostu i vidi malu djevojčicu kako trči za ocem da se sakrije... i on je samo povukao okidač na nju", rekla je majka ubijene djevojčice.

U srijedu su se na Bondiju okupili kupači i održali minutu šutnje na najpoznatijoj plaži u Sydneyju. Organizatori su također otkazali predviđenu proslavu Nove godine na plaži. "Ovaj tjedan je bio izuzetno značajan, a jutros zaista osjećam kako se zajednica okuplja i svi sjede zajedno", rekao je Archie Kalaf, 24-godišnji stanovnik Bondija, za Reuters. "Svi tugujemo, svi na svoj način razumijevamo i procesuiramo ono što se dogodilo".

Policija savezne države Novi Južni Wales objavila je da je muškarac optužen po 59 točaka, uključujući 15 točaka za ubojstvo, 40 za nanošenje teških ozljeda s namjerom ubojstva, kao i za terorističko kazneno djelo i niz drugih optužbi. "Policija će na sudu tvrditi da je optuženi sudjelovao u djelima koja su uzrokovala smrt, teške ozljede i ugrožavanje života s ciljem promicanja vjerske ideologije i izazivanja straha u zajednici", stoji u policijskom priopćenju. Dodaje se da "rani pokazatelji upućuju na teroristički napad inspiriran ISIS-om, organizacijom koja je u Australiji proglašena terorističkom". Sudski dokumenti objavljeni u srijedu navode da je optuženi Naveed Akram, koji se trenutačno nalazi u bolnici u Sydneyju pod jakim policijskim osiguranjem. Pred sud bi se trebao pojaviti putem videoveze u ponedjeljak ujutro.

Australska policija ranije je objavila da su otac i sin nekoliko tjedana prije napada putovali na jug Filipina, područje koje je već dugo pogođeno islamističkim militantnim skupinama, te da je napad, prema dosadašnjim saznanjima, bio inspiriran Islamskom državom. Premijer savezne države Novi Južni Wales Chris Minns najavio je u srijedu da će idućeg tjedna sazvati izvanredno zasjedanje parlamenta kako bi se donijele opsežne reforme zakona o oružju i javnim okupljanjima. Odluka dolazi samo nekoliko dana nakon najsmrtonosnijeg masovnog napada u Australiji u posljednja tri desetljeća. Minns je rekao da će se parlament vratiti u zasjedanje 22. prosinca kako bi razmotrio hitne mjere, uključujući ograničenje broja komada vatrenog oružja koje jedna osoba smije posjedovati te dodatno otežavanje pristupa određenim vrstama sačmarica. Također je najavio razmatranje strožih pravila za održavanje velikih uličnih prosvjeda nakon terorističkih napada, s ciljem sprječavanja daljnjih napetosti.