Pojavljuju se lažni profili političara, prevaranti se predstavljaju kao oni: 'Kakav si ti to lik da želiš biti ja?'

Posljednjih nekoliko dana, političari su postali meta prevaranata koji su na društvenim mrežama napravili lažne profile te se pretvarali da su oni. Danas su pratitelje sa svojih pravih profila o tome obavijestili Davor Božinović i Gordan Jandroković, a u nedjelju Bojan Glavašević.

"Pojavio se lažni profil na društvenim mrežama koji se predstavlja u moje ime. Želim samo svima skrenuti pažnju kako je ovo pravi osobni profil, a ni sa jednim drugim nemam veze", poručio je Davor Božinović jutros na svom Facebook i Twitter profilu.

Nedugo nakon njega, na Facebooku se oglasio i Gordan Jandroković koji je varalicu priupitao zašto želi biti on.

"Dragi Facebook prijatelji i pratitelji, netko je napravio lažnu stranicu predstavljajući se u moje ime i koristeći iste fotografije. Za vašu informaciju to nisam ja, to nema veze sa mnom niti su to moje poruke. Predsjedam Saborom i pitam se kakav si ti to lik da želiš biti ja?

Isti je problem istaknuo i Bojan Glavašević te ustvrdio kako će pokrenuti proces verifikacije svog pravog profila.