Pojavile se fotografije: Rusi na zgradama u Moskvi postavili zračnu obranu?

Rusija navodno postavlja protuzračnu obranu na krovove u Moskvi. Njihovi obrambeni sustavi navodno su postavljeni na vrhove nekoliko zgrada u ruskoj prijestolnici dok Kremlj upozorava da bi rat mogao eskalirati ako Ukrajina dobije oružje dugog dometa.

Twitterom su u četvrtak kružile navodne slike i snimke za koje su korisnici rekli da pokazuju sustave protuzračne obrane Pantsir-S1 na krovovima nekoliko moskovskih zgrada, piše Newsweek.

Russia has placed Panstir-S1 air defense systems on top of an administrative building in Moscow (55.74542, 37.65135) and the Russian MoD’s National Defense Management Center (NTsUO) on the Frunzenskaya Embankment. https://t.co/WlAM7QZlej pic.twitter.com/UG4yFv6tvX