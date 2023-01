Kremlj: Odnosi sa SAD-om su na najnižoj razini, slanje oružja neće promijeniti tijek sukoba

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na susretu u zračnoj bazi Ramstein poručio je ministrima obrane NATO-a da očekuje "snažne odluke" saveznika, što bi moglo uključivati odobrenje slanja njemačkih tenkova Leopard Kijevu. Sastanak u toj bazi u Njemačkoj posljednji je u nizu skupova održanih od početka ruske invazije na Ukrajinu prije 11 mjeseci. Tamo će se razgovarati o budućim isporukama oružja, s naglaskom na njemačke tenkove Leopard 2 koje koriste vojske diljem Europe.

11:52 - Isporuke teškog naoružanja NATO-a Kijevu neće ništa suštinski promijeniti, već će samo dodati probleme Ukrajini, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

"Posljedice će biti s predznakom minus, definitivno. Više puta smo rekli da takve isporuke neće moći ništa bitno promijeniti - one će dodati probleme za Ukrajinu, za ukrajinski narod", rekao je. "Svi ti tenkovi trebaju i održavanje i popravak, i tako dalje i tako dalje, tako da će to dodati probleme Ukrajini, ali neće promijeniti ništa u smislu napretka ruske strane u postizanju svojih ciljeva", dodao je Peskov, piše RIA Novosti.

Na pitanje bi li ta isporuka predstavljala eskalaciju rata, Peskov se složio.

"Potpuno ste u pravu, to se stvarno razvija uzlaznom spiralom. Vidimo rastuću neizravnu, a ponekad i izravnu uključenost zemalja NATO-a u ovaj sukob", kazao je.

"Vidimo predanost dramatičnoj zabludi da Ukrajina može uspjeti na bojnom polju. To je dramatična zabluda zapadne zajednice koja će više no jednom biti razlogom za žaljenje, sigurni smo u to", dodao je Peskov.

Glasnogovornik Kremlja rekao je da je jedini način da se spriječi daljnja eskalacija uvažavanje strateških zabrinutosti koje je Rusija izrazila krajem 2021., nekoliko tjedana prije napada na Ukrajinu.

11:12 - Odnosi sa SAD-om na najnižoj su razini i trenutno nema nade za poboljšanje tijekom mandata Joea Bidena, kaže Kremlj. Glasnogovornik Dmitrij Peskov dodao je da zapadne zemlje koje Ukrajini isporučuju dodatne tenkove neće promijeniti tijek sukoba i da će samo povećati probleme ukrajinskog naroda, javlja Sky News.

10:47 - Zelenski je završio svoj govor na konferenciji pozivom da se na sljedećem susretu u Ramsteinu osiguraju projektili većeg dometa i borbeni zrakoplovi F16.

10:34 - Predsjednik Volodimir Zelesnki obraća se na konferenciji ponavljajući svoj poziv za slanjem tenkova.

"Mogu vam se stotinama puta zahvaliti (za vašu dosadašnju pomoć) i to će biti apsolutno pravedno i pošteno s obzirom na sve što smo već učinili. Ali stotine hvala nisu stotine tenkova. Svi mi možemo koristiti tisuće riječi za rasprave, ali ne mogu staviti riječi umjesto oružja koje je potrebno protiv ruskog topništva, ili umjesto protuzračnih projektila koji su trebali zaštititi ljude od ruski zračni napadi. I zaista sam svima vama zahvalan za oružje koje ste nam dostavili – svaka postrojba pomaže spasiti naš narod od terora. Ali vrijeme ostaje rusko oružje. Moramo ubrzati", kazao je Zelenski.

10:24 - Ruske snage preuzele su kontrolu nad Klishchiivkom, selom u blizini Bakhmuta, navodi se u priopćenju takozvane Narodne Republike Donjeck. Borbe oko Bakhmuta bile su nemilosrdne i iscrpljujuće, s tisućama ruskih vojnika koji su poginuli dok su pokušavali jurišati na ukrajinske položaje. Ukrajinska vojska nije potvrdila ovaj razvoj događaja, a Sky News nije mogao odmah potvrditi tu tvrdnju.

10:00 - Bivši general britanske vojske Richard Shirreff, kaže da, oklijevajući oko odobravanja tenkova Leopard za Ukrajinu, Njemačka pokazuje "neprihvatljivu slabost". "Ne mogu razumjeti zbog čega je Njemačka ovdje zabrinuta. Ako je itko eskalirao, to je bio Putin, koji je doveo ovaj užasni rat u demokratsku, mirnu zemlju. Jedini način da se to zaustavi je obrana Ukrajine i davanje Ukrajini sredstava da protjera i posljednjeg Rusa s ukrajinskog teritorija. Njemačka mora demonstrirati snagu, a ne slabost, jer će Rusi poštovati samo snagu. U ovom trenutku Nijemci pokazuju, iskreno, neprihvatljivu slabost.", kazao je za Sky News.

8:27 - Britansko ministarstvo obrane u svom izvješću navodi da je ruski Jedinstveni državni registar pokazao da se paravojna Wagnerova grupa formalno registrirala kao pravna osoba 27. prosinca. Grupa je svoju temeljnu djelatnost proglasila "savjetovanjem u upravljanju", ali još nije jasno u kojoj će se mjeri entitet "PMC Wagnerov centar" koristiti za upravljanje Wagnerovim paravojnim aktivnostima. Ministarstvo dalje kaže da je šef Wagnera, Jevgenij Prigožin, "vjerojatno djelomično financirao organizaciju putem napuhanih državnih ugovora dodijeljenih njegovim drugim tvrtkama".

Dodaje se da grupa nastavlja svoj "iznimno brzi razvoj". "Wagner gotovo sigurno sada zapovijeda s do 50.000 boraca u Ukrajini i postao je ključna komponenta ukrajinske kampanje", dodaje se u izvješću.

