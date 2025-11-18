Naši Portali
OKUPILO SE OKO 125 TISUĆA LJUDI

Pojačana policijska prisutnost u Vukovaru: Pazilo se na svaki korak u i oko Kolone sjećanja

Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Autor
Branimir Bradarić
18.11.2025.
u 21:14

Izdržala je nekako i gradska komunalna infrastruktura Vukovara koja nikada nije ni predviđena za toliki broj građana. Vidjelo se to i po tisućama automobila parkiranih na svakom mogućem mjestu u Vukovaru, a sve s ciljem da se bude što je moguće bliže centru.

Ovogodišnja Kolona sjećanja, koja je u Vukovaru prema procjenama gradskih vlasti okupila oko 125.000 ljudi iz cijele Hrvatske i inozemstva, protekla je bez ijednog incidenta. Izdržala je nekako i gradska komunalna infrastruktura Vukovara koja nikada nije ni predviđena za toliki broj građana. Vidjelo se to i po tisućama automobila parkiranih na svakom mogućem mjestu u Vukovaru, a sve s ciljem da se bude što je moguće bliže centru.

U svemu tome takav broj ljudi u istom trenutku i na jednom mjestu je prava noćna mora za policiju i sve ostale službe koje brinu o sigurnosti ne samo običnih građana nego i štićenih osoba. Tako su i u današnjoj Koloni sjećanja bili predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, premijer Andrej Plenković, ministar obrane Ivan Anušić i niz drugih ministara. Uz sve to dodatni izazov je bila činjenica da je se Kolona sjećanja, tijekom svojih 5,5 kilometara do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata, kretala ulicama grada, uz višestambene zgrade i obiteljske kuće, livade, polja… Ništa manji izazov ne predstavlja ni činjenica da je se u Hrvatskoj tijekom proteklih nekoliko dana zabilježilo više incidenata koji su dodatno podigli temperaturu u državi.

Stoga je bilo i za očekivati da će MUP i ostale službe učiniti sve kako bi osigurali građane i štićene osobe. I ranijih godina je se Kolona sjećanja i sva događanja oko iste snimala s čime se nastavilo i ove godine. Međutim, za razliku od ranijih godina dan prije Kolone sjećanja MUP je izvijestio o privremenoj zabrani letenja 18. studenog, u vremenu od 7 do 16 sati, u prostoru iznad područja Grada Vukovara na trasi kretanja Kolone sjećanja.

-Privremena zabrana odnosi se na sve zrakoplove, izuzev zrakoplova i bespilotnih letjelica Ministarstva unutarnjih poslova i  Ministarstva obrane Republike Hrvatske te bespilotnih letjelica po prethodnom odobrenju koji će se koristiti za potrebe medija – stajalo je u kratkoj objavi MUP-a.

I na sam dan Kolone sjećanja mogao se primijetiti povećan broj pripadnika policije kako u odorama tako i u civilu. Dečki u civilnoj odjeći, naoružani i s bubicama u uhu, mogli su se vidjeti ne samo u blizini štićenih osoba nego i uz cijelu trasu kretanja Kolone sjećanja. Oni su cijelo vrijeme budno motrili na sva događanja u i oko kolone. Ništa se nije prepuštalo slučaju pa su se i na krovovima nekih višestambenih zgrada mogli vidjeti pripadnici MUP-a sa dalekozorima u rukama kako nadgledaju sve što se događa u Vukovaru danas. Aktivan je bio i policijski dron koji je sve snimao.

Na kraju svi mogu biti zadovoljni jer je sve prošlo o najboljem redu i bez ikakvih problema. 

FOTO Kolona sjećanja prolazi Vukovarom: Pogledajte prizore iz grada heroja
Ključne riječi
Dan sjećanja kolona sjećanja Vukovar

Deseci tisuća ljudi u Koloni sjećanja

Borković: Vukovarsku priču zaokružit ćemo kada nađemo sve naše nestale

Tiho, dostojanstveno i s puno emocija jučer je Kolonom sjećanja obilježen središnji dan obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine. I ove godine Kolona je tradicionalno krenula iz dvorišta vukovarske bolnice, gdje je prethodno održan prigodni program, te se potom nastavila kretati istim onim ulicama Vukovara koje su prije 34 godine bile razrušene i kojima su građani Vukovara napuštali svoj grad

