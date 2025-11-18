Naši Portali
ODALI POČAST ŽRTVAMA

VIDEO Vijence na Ovčari položili i političari, svi se prisjetili i velikog novinara i urednika Siniše Glavaševića

VL
Autor
Željko Draženović/Hina
18.11.2025.
u 16:12

Premijer Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i i izaslanik predsjednika Republike Orsat Miljenić odali su u utorak počast žrtvama Ovčare, položivši vijence i upalivši svijeće podno spomen obilježja na mjestu masovne grobnice na Ovčari.  Iz masovne grobnice su 1996. ekshumirani posmrtni ostaci 200 ranjenika i civila, koji su odvedeni iz vukovarske bolnice nakon sloma obrane Vukovara i pogubljeni na Ovčari. Obilježavanje 34. godišnjice stradanja Vukovara u Domovinskom ratu započelo je jutros komemorativnim programom u dvorištu vukovarske bolnice, odakle su se sudionici uputili na 5,5 kilometara dugo hodočašće do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata. Ove godine Kolonu sjećanja, u kojoj se po procjenama vukovarskih gradskih vlasti okupilo oko 125.000 sudionika, predvodile su braniteljice Vukovara, uz članove obitelji poginulih, nestalih i umrlih branitelja, kao i same vukovarske branitelje. Pored Jandrokovića, Plenkovića i Miljenića u Koloni sjećanja nalazili su se i vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček, vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić, članovi Vlade, saborski zastupnici. predstavnici diplomatskog zbora i političkih stranaka, te braniteljskih i stradalničkih udruga.

Duž trase kojom je prolazila kolona nalazili su se upaljeni lampioni dok su se sa prozora zgrade Hrvatskog radija Vukovar iz zvučnika čula ratna radijska javljanja novinara i urednika Siniše Glavaševića, ubijenog na Ovčari 20 studenoga. Sa zvonika crkve sv. Filipa i Jakova odzvanjala su zvona. Mnogi sudionici u rukama su nosili ruže koje su dolaskom na groblje položili na grobove hrvatskih branitelja i civila, dok su državna i druga izaslanstva položila vijence i zapalila svijeće podno spomenika, odajući počast žrtvi Vukovara u kojem je poginulo ili ubijeno najmanje 2717 hrvatskih branitelja i civila. Za 328 njih kojima se gubi svaki trag u ratnom Vukovaru još uvijek se traga. Za poginule, ubijene i nestale u Domovinskom ratu molitvu je na groblju molio đakovački i osječki nadbiskup i metropolit Đuro Hranić, dok je misu zadušnicu predvodio biskup šibenski Tomislav Rogić.

FOTO Obljetnica stradanja Škabrnje: 'Dok i posljednju nestalu osobu ne pronađemo, ne može biti mira'
Ključne riječi
Orsat Miljenić Andrej Plenković Dan sjećanja polaganje vijenaca Vukovar

MO
MOSAD
16:21 18.11.2025.

Hvala SDSS,hvala Miloradu,Tomiću,Dežuloviću,posebno hvala SDP i MOŽEMO,hvala Hajdaš-Kajtajzi,hvala Jutarnjem,N1,posebno hvala Daliji... da nije vas mi bi odavno zaboravili VUKOVAR i ostala stratišta Hrvatskog naroda.Nadamo se da vasa mrznja prema nama nikada se ugasiti nece jer samo vi ste zalog da Dom.Rat zabiravit nećemo!!!

