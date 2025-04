Pogledajte 'valove smrti': Šestero mrtvih, više nestalih, dječak spašen u zadnji tren

Jedan je ribič poginuo kada su ga u nedjelju veliki valovi odnijeli sa stijena u blizini Sydneya te se broj ljudi koji su izgubili živote utapanjem tijekom uskrsnih blagdana popeo na šest, dok divovski valovi i dalje žestoko tuku istočnu obalu Australije . Spasilačke službe izvukle su iz golemog vala dvije osobe na plažu Wattamolla, no jednu osobu nisu uspjeli reanimirati, priopćila je policija Novog Južnog Walesa.

🇦🇺🌊💔Australia’s eastern shores faced tragedy as 5 people drowned & 2 remain missing after massive waves struck during Easter weekend. Victims include a 58-year-old fisherman & a group swept into sea near San Remo, Victoria. pic.twitter.com/rrErwORgvR