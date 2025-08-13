Rusija od Ukrajine traži da se odrekne teritorija veličine 1,5 Hrvatske koji još drži

Američki predsjednik Donald Trump planira se u petak na Aljasci sastati s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom u sklopu pregovora o završetku rata u Ukrajini, zbog čega su u srijedu lideri europskih zemalja održali posljednje konzultacije s Amerikancem, i to putem videoveze. Ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski stigao je u srijedu u Berlin gdje je najprije sudjelovao na virtualnom sastanku sa šefovima vlada i država na europskom kontinentu, a zatim su Zelenski i drugi europski čelnici razgovarali s Trumpom. Ovaj virtualni summit organizirao je njemački kancelar Friedrich Merz.