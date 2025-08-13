Naši Portali
EUROPSKI LIDERI I ZELENSKI RAZGOVARALI SU S TRUMPOM

Rusija od Ukrajine traži da se odrekne teritorija veličine 1,5 Hrvatske koji još drži

Autor
Dino Brumec
13.08.2025.
u 17:42

Razgovaramo sada kao da je ovo ratna situacija u kojoj su mogući svi ishodi, ali nije. Ukrajinci su rat izgubili. Rusija je pobijedila u ratu, rekao je mađarski lider Viktor Orbán.

Američki predsjednik Donald Trump planira se u petak na Aljasci sastati s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom u sklopu pregovora o završetku rata u Ukrajini, zbog čega su u srijedu lideri europskih zemalja održali posljednje konzultacije s Amerikancem, i to putem videoveze. Ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski stigao je u srijedu u Berlin gdje je najprije sudjelovao na virtualnom sastanku sa šefovima vlada i država na europskom kontinentu, a zatim su Zelenski i drugi europski čelnici razgovarali s Trumpom. Ovaj virtualni summit organizirao je njemački kancelar Friedrich Merz.

MI
MisterNo999
18:44 13.08.2025.

Možete vi Srbi pisati što hoćete,ali rat neće stati dok se god Rusi ne povuku...pa taman trajao još 5 godina,budete se brzo u to uvjerili

V0
Vlaskoulicanec3.0
19:07 13.08.2025.

1917. Ukrajina još nije ni postojala. Dakle kaj god da ostane, više je nek prije 108 godina!

CH
Chupahabra
18:56 13.08.2025.

Bolje rat nego nuklearni sukob.

