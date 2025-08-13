Ništa ne prepuštaju slučaju: Zbog straha od susjeda djecu će učiti upravljati dronovima

Litva uvodi program učenja upravljanja dronovima za djecu, s ciljem jačanja obrambenih kapaciteta zemlje u slučaju moguće prijetnje iz Rusije, piše The Guardian. U sklopu zajedničkog projekta ministarstava obrane i obrazovanja, više od 22.000 građana, uključujući učenike osnovnih i srednjih škola, proći će edukaciju o bespilotnim letjelicama. Program je dio šire strategije razvoja civilne otpornosti.

Planirana je izrada kurikuluma prilagođenog različitim dobnim skupinama – tako će učenici od 8 do 10 godina kroz praktičnu nastavu učiti osnove sklapanja i upravljanja jednostavnim dronovima. Srednjoškolci će se baviti složenijim aspektima, uključujući izradu komponenti i upravljanje naprednim dronovima.

Litva, koja graniči s ruskim Kalinjingradom i Bjelorusijom, već dugo osjeća pritisak regionalne nestabilnosti, posebno nakon ruske invazije na Ukrajinu. Poput svojih susjeda Latvije i Estonije, zemlja je u stanju povećane sigurnosne pripravnosti. Napetosti su dodatno pojačane nedavnom odlukom Estonije da protjera ruskog diplomata zbog navodnog miješanja u unutarnje poslove. Estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna optužio je diplomata za djelovanje usmjereno protiv ustavnog poretka.

U Litvi će vlada uložiti 3,3 milijuna eura u opremu potrebnu za obuku, uključujući dronove za unutarnju i vanjsku upotrebu, sustave za upravljanje i prijenos slike te edukativne aplikacije za korištenje UAV tehnologije. Ministrica obrane Dovilė Šakalienė izjavila je kako do 2028. planiraju obučiti 15.500 odraslih i 7.000 djece. Prvi centri za obuku bit će otvoreni već u rujnu u Jonavoj, Tauragėu i Kėdainiaiju, a dodatnih šest otvorit će se u sljedećim godinama.

Edukaciju će provoditi Litvanski savez strijelaca u suradnji s Nacionalnom agencijom za neformalno obrazovanje. Program će biti organiziran kao izvannastavna aktivnost u osnovnim i srednjim školama. Tomas Godliauskas, zamjenik ministra obrane, pojasnio je kako će najmlađi učenici učiti kroz igru i eksperimentiranje, dok će stariji stjecati znanja iz programiranja, konstrukcije i upravljanja naprednijim dronovima, uključujući i 3D modeliranje.

Litva sve više ulaže u razvoj dron tehnologije, osobito nakon dvaju incidenata u srpnju, kada su ruski dronovi navodno prešli njezinu granicu iz pravca Bjelorusije. Za razliku od Litve, u Rusiji je uključivanje djece u razvoj dronova izazvalo kontroverze, nakon što su u javnost dospjeli navodi o korištenju videoigara za testiranje i dizajniranje dron tehnologije uz sudjelovanje maloljetnika.