TAJNI PLAN MIRA

Starmer sprema tajni plan: Koalicija voljnih kreće na istok Ukrajine!

Britain's PM Starmer co-chairs the Coalition of the Willing videoconference call with European leaders on Ukraine, in London
Foto: JACK TAYLOR/REUTERS
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
13.08.2025.
u 18:55

„Tijekom tri godine i nekoliko mjeseci koliko traje ovaj sukob, nikad nismo bili blizu pravog rješenja za kraj ovog sukoba. A sada imamo tu priliku, zahvaljujući djelovanju” američkog predsjednika, rekao je Starmer.

Britanski premijer Keir Starmer u srijedu je rekao da je takozvana 'koalicija voljnih' država spremna provesti vojne planove koje je pripremala kako bi podržala Ukrajinu u slučaju prekida sukoba s Rusijom. U razgovoru s koalicijom, ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem i američkim potpredsjednikom J.D. Vanceom, Starmer je rekao da su planovi „sada spremni”, u „obliku koji se može koristiti ako dođe to tog primirja”. Starmer je s koalicijom razgovarao dan prije susreta američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci. 

Britanski premijer rekao je da je u ranijem razgovoru s Trumpom postignut „stvarni napredak” po pitanju sigurnosnih garancija za Ukrajinu koje će osigurati da mir bude trajan. „Tijekom tri godine i nekoliko mjeseci koliko traje ovaj sukob, nikad nismo bili blizu pravog rješenja za kraj ovog sukoba. A sada imamo tu priliku, zahvaljujući djelovanju” američkog predsjednika, rekao je Starmer.  Neformalni naziv ‘koalicija voljnih‘ odnosi se na skupinu europskih zemalja, uz Australiju, Kanadu i Novi Zeland, koje zagovaraju slanje mirovnih snaga na istok Ukrajine kao sigurnosnu garanciju nakon postizanja mira između Kijeva i Moskve.

