brzina košta

Skupo stisnuo gas: Uhvatile ga kamere, sad plaća više od 100.000 dolara!

pixabay
Autor
Lina Šantak
13.08.2025.
u 20:32

U kantonu Vaud, kao i u nekim drugim europskim državama, prometne kazne određuju se prema financijskoj situaciji počinitelja.

Vozač koji je u švicarskoj Lausannei vozio 27 kilometara na sat iznad dopuštene brzine mogao bi platiti kaznu u iznosu do 90.000 švicarskih franaka (više od 110.000 američkih dolara). Prebrza vožnja zabilježena je na gradskoj prometnici s ograničenjem od 50 km/h, a vozač je uhvaćen kako vozi 77 km/h, piše CNN.

Na prvi pogled uobičajen prometni prekršaj – no visina kazne otkriva da je riječ o osobi s vrlo visokim prihodima. U kantonu Vaud, kao i u nekim drugim europskim državama, prometne kazne određuju se prema financijskoj situaciji počinitelja – uključujući imovinu, prihode, životni stil i obiteljske obveze.

Ovaj prekršaj nije ni blizu najskuplje kazne dosad – 2010. godine jedan vozač Ferrarija platio je oko 290.000 dolara za prebrzu vožnju u St. Gallenu. Takav sustav kažnjavanja uveden je 2007. kako bi sudovi mogli izricati pravednije kazne koje uzimaju u obzir platežnu moć prekršitelja. Siromašniji građani mogu dobiti zamjensku kaznu, poput kraćeg zatvora, dok najbogatiji plaćaju visoke iznose kako bi se osigurao jednak odvraćajući učinak.

U ovom slučaju, sud u Vaudu odlučio je da vozač mora odmah platiti 10.000 franaka, dok dodatnih 80.000 plaća samo ako u sljedeće tri godine ponovi prekršaj. Prema informacijama švicarskog lista „24 Heures“, vozač je francuski državljanin koji se prema tjedniku „Bilan“ nalazi među 300 najbogatijih ljudi u Švicarskoj. Prekršaj je počinjen u kolovozu 2024., a presuda je donesena u lipnju ove godine. Vozač nije uložio žalbu na odluku.

Inače, isti je vozač već bio sankcioniran prije osam godina – tada je također platio 10.000 franaka i dobio uvjetnu kaznu od 60.000 ako bi ponovio prekršaj unutar dvije godine. U Švicarskoj su ovakve kazne ravnopravne za sve. Tako je 2016. godine jedan policajac kažnjen nakon što je, u jurnjavi za pljačkašima kroz Ženevu, vozio gotovo dvostruko brže od dopuštenog.

Ključne riječi
Švicarska prometni prekršaj

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar gratis krosan
gratis krosan
20:42 13.08.2025.

Skupo stisnuo gas: Uhvatile ga kamere, sad plaća više od 100.000 dolara! kolko je u kunama ?

