Trump želi sastanak s Putinom i Zelenskijem: 'Ako prvi prođe dobro, ubrzo ćemo imati drugi'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da bi, ako njegov sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom prođe dobro, volio ubrzo održati još jedan sastanak s Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem.

"Ako prvi prođe dobro, ubrzo ćemo imati drugi", rekao je Trump novinarima. "Volio bih da to bude odmah, brzo ćemo imati drugi sastanak između predsjednika Putina, predsjednika Zelenskija i mene, ako me žele ondje".

Trump se s Putinom nalazi u petak na Aljasci. Američki predsjednik je upozorio Rusiju da će se suočiti s poljedicama ako Putin ne pristane na prekid rata. "Da, hoće", rekao je. Nije naveo pojedinosti, ali je ranije najavio ekonomske sankcije protiv Moskve ako ne dođe do prekida borbi. Trump je izjavu dao nakon telekonferencije sa Zelenskijem i europskim čelnicima o sastanku s Putinom. "Bio je to vrlo dobar razgovor. Za deset, vrlo prijateljski", izjavio je.