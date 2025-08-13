Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
najavio ekonomske sankcije Moskvi

Trump želi sastanak s Putinom i Zelenskijem: 'Ako prvi prođe dobro, ubrzo ćemo imati drugi'

U.S. President Trump visits the Kennedy Center in Washington, D.C.
KEVIN LAMARQUE/REUTERS
VL
Autor
Bernard Čavar/Hina
13.08.2025.
u 19:13

Trump se s Putinom nalazi u petak na Aljasci. Američki predsjednik je upozorio Rusiju da će se suočiti s poljedicama ako Putin ne pristane na prekid rata.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da bi, ako njegov sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom prođe dobro, volio ubrzo održati još jedan sastanak s Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem.

"Ako prvi prođe dobro, ubrzo ćemo imati drugi", rekao je Trump novinarima. "Volio bih da to bude odmah, brzo ćemo imati drugi sastanak između predsjednika Putina, predsjednika Zelenskija i mene, ako me žele ondje".

Trump se s Putinom nalazi u petak na Aljasci. Američki predsjednik je upozorio Rusiju da će se suočiti s poljedicama ako Putin ne pristane na prekid rata. "Da, hoće", rekao je. Nije naveo pojedinosti, ali je ranije najavio ekonomske sankcije protiv Moskve ako ne dođe do prekida borbi. Trump je izjavu dao nakon telekonferencije sa Zelenskijem i europskim čelnicima o sastanku s Putinom. "Bio je to vrlo dobar razgovor. Za deset, vrlo prijateljski", izjavio je.

Ključne riječi
Volodimir Zelenski Vladimir Putin Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još