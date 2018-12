Pogledajte stravičan trenutak kada je veliki val odnio pozornicu s članovima benda

Razorni tsunami odnio je najmanje 168 života u Indoneziji, a još 700 ljudi je ozlijeđeno.

Veliki val nosio je sve pred sobom, a na internetu se pojavila snimka trenutka kada je tsunami odnio pozornicu na kojoj je nastupao indonezijski bend Seventeen.

Nekoliko članova benda poginulo je ili se smatra nestalima.

