Na zatvorenom dijelu sjednice Vlade razriješen je dosadašnji predsjedavajući Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru Davor Božinović, a novim predsjedavajućim imenovan je Ivan Anušić. Razriješeni su i članovi Koordinacije Nikolina Volf, Toni Maričević, Ante Mišura, Elizabeta Kos, Ivana Šuman, Andrej Franulović i Andreja Metelko-Zgombić. Novim članovima imenovani su Zoran Ničeno, Toni Maričević, Ante Mišura, Elizabeta Kos, Martina Levačić, Željko Franjić i Andreja Metelko-Zgombić, priopćio je vladin Ured za odnose s javnošću.

U Stručnom tijelu Koordinacije razriješeni su član i dio zamjenika članova Ante Mišura te Ivica Sučec, Marinko Zeljko i Mario Starčević. Novim članom imenovan je Ivica Sučec, a dijelom zamjenika članova Luka Marović, Nikša Sirotković i Hrvoje Ostović, kao predstavnici ministarstava i državnih tijela.

Razriješeni su i zamjenik i pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Srećko Vuković i Šimo Šiljeg, koji je s danom 8. kolovoza imenovan zamjenikom ravnatelja. Blaženka Kljaić Bukvić razriješena je dužnosti članice Upravnog vijeća Opće bolnice Dr. Josip Benčević Slavonski Brod, a novom se imenuje Nataša Matić Đermić. Razriješen je i dosadašnji član Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar Mario Pešut, a novim članom, na prijedlog Grada Zadra, imenovan je Denis Barić.

Oleg Butković imenovan je predstavnikom Republike Hrvatske u Glavnoj skupštini društva ACI. Donesen je i zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva ACI d.d. imenovanje Ivana Heraka za člana Uprave toga društva, do imenovanja člana Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci. Zaključkom je Nadzornom odboru Hrvatske elektroprivrede predloženo imenovanje Ivice Lončara za člana Uprave do imenovanja člana Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci. Nadzornom odboru Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. predloženo je imenovanje Sandre Kosić za članicu Uprave Agencije, također na vrijeme od najduže šest mjeseci.

Izmijenjenom odlukom o imenovanju predsjednika i članova Vijeća za praćenje i unaprjeđenje sustava plaća u državnoj i javnim službama razriješena je članica Vijeća Katarina Rumora, a novom članicom imenuje se Josipa Špernalj Petrović, kao predstavnica Nezavisnih hrvatskih sindikata. Zbog isteka mandata razriješeni su dosadašnji članovi Vijeća za genetski modificirane organizme te su imenovani novi članovi Vijeća.

Razriješeni su članovi Igor Boršić, Ana Bielen, Damjan Franjević, Domagoj Šimić, Hrvoje Fulgosi, Sonja Grljušić, Ivan-Krešimir Svetec, Marina Šantić, Iva Fiolić, Nives Pećina-Šlaus, Paola Kučan Brlić, Donatella Verbanac, Renata Hanzer, Milivoj Franjević, Nenad Malenica, Manuela Zadravec i Hrvoje Radovanović.

Novi članovi su Mateja Jagić, Ines Sviličić Petrić, Domagoj Šimić, Hrvoje Fulgosi, Sonja Grljušić, Ivan-Krešimir Svetec, Marina Šantić, Iva Fiolić, Nives Pećina-Šlaus, Tamara Nikuševa Martić, Donatella Verbanac, Ksenija Duka, Milivoj Franjević, Valentina Španić, Manuela Zadravec, Gordana Pehnec Pavlović i Hrvoje Radovanović.

Ponovno je dano ovlaštenje državnim službenicama za obavljanje poslova ravnatelja uprava u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, s danom 9. kolovoza do imenovanja ravnatelja uprava, a najduže do šest mjeseci.

Tako je Vesni Veselin dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnateljice Uprave za graditeljstvo te Snježani Đurišić za poslove ravnateljice Uprave za prostorno uređenje. Zbog isteka mandata Irena Križ Šelendić razriješena je dužnosti ravnateljice Uprave za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe EU u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, s 18. kolovoza te joj je ponovno dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja, a najduže do šest mjeseci. Ponovno je dano ovlaštenje državnim službenicima za obavljanje poslova ravnatelja uprava u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, do imenovanja ravnatelja uprava, a najduže do šest mjeseci.

Ani Kordej dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za kazneno pravo, Mireli Fučkar za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo, Višnji Tafra za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za službenički sustav, Danieli Petričević Golojuh za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za pravosudnu i upravnu inspekciju te Krešimiru Oreškoviću za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za politički sustav i opću upravu.