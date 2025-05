Pogledajte što se događa kod finske granice: Putin gomila vojsku, podiže šatore i hangare

Satelitske snimke koje je objavila švedska televizija SVT pokazuju pojačano vojno okupljanje u blizini ruske granice s Finskom . Na četiri lokacije unutar ruskog teritorija – Kamenka, Petrozavodsk, Severomorsk-2 i Olenya – zabilježeni su novi vojni objekti, smještajni kapaciteti te raspoređivanje opreme i ljudstva.

Najbliža finskoj granici je baza Kamenka, udaljena svega 55 kilometara. Tamo je od veljače postavljeno više od 130 vojnih šatora, a prostor koji je donedavno bio neizgrađen sada, prema procjenama SVT-a, može primiti do 2.000 vojnika. U Petrozavodsku, oko 175 kilometara od granice, izgrađene su tri velike hale za skladištenje koje mogu primiti po 50 oklopnih vozila. Analitičari vjeruju kako bi svrha tih objekata mogla biti prikrivanje stvarnog broja raspoređenih vozila. Na bazi Severomorsk-2 uočeni su brojni helikopteri, dok se u Olenyi bilježi daljnja vojna aktivnost. Ukrajinski izvori tvrde da se ta baza koristi za napade na ukrajinske ciljeve.

🔴 Russia is rapidly expanding military bases near Finland, boosting troop numbers and building new infrastructure, in what experts warn could be preparations for future conflict with NATO.https://t.co/zs6YqVly1Y pic.twitter.com/ho3Ozr9IIb