Pogledajte štetu u Barceloni nakon žestokih sukoba. Pripremaju se i novi prosvjedi

Nakon najteže noći od kada su izrečene presude katalonskim zagovornicima nezavisnosti s dosad 182 ozlijeđene osobe i 83 privedene, Barcelona u subotu zbraja štetu i priprema se za nove prosvjede najavljene za subotu navečer.

Španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska otputovao je iz Madrida u Barcelonu gdje bi se trebao sastati sa šefom katalonskih unutarnjih poslova Miquelom Buchom. Predsjednik katalonske vlade Quim Torra od jutra je na izvanrednom sastanku kabineta svoje vlade gdje analizira događanja jučerašnjeg dana.

Video: Neredi u Barceloni

U sukobima koji su trajali duže od šest sati na ulicama Barcelone, ali i drugih katalonskih gradova, u noći s petka na subotu bile su ozlijeđene ukupno 182 osobe od čega 101 policajac. Uhićene su 83 osobe.

Spanish police attacking peaceful protesters in Barcelona yesterday.

When is the European Union going to start defending the fundamental rights of Catalans? pic.twitter.com/zB9mwIwZoM