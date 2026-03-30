DOGAĐA SE I U NJEMAČKOJ

Tek je prošao tehnički, a vozio 'tempiranu bombu': Policija zaustavila vozača pa pronašla čak 47 kvarova

30.03.2026.
u 22:37

Policija je automobil odmah isključila iz prometa

Na autocesti A67 u njemačkoj pokrajini Hessen policija je zaustavila automobil koji, prema svemu sudeći, uopće nije smio sudjelovati u prometu. Iako je na vozilu bila svježa TÜV naljepnica (oznaka na registarskoj pločici u Njemačkoj koja potvrđuje da je vozilo prošlo tehnički pregled), pokazalo se da je riječ o pravoj "opasnosti na kotačima". Naknadnim pregledom utvrđeno je čak 47 ozbiljnih nedostataka, od kojih su neki mogli ugroziti život.

Vozilo je zaustavljeno 20. ožujka zbog očito lošeg tehničkog stanja koje je, kako navode policajci, bilo vidljivo na prvi pogled. Vozač (50) tvrdio je da je nedavno prošao tehnički pregled, što je potvrđivala i nova naljepnica na registarskoj pločici, prenosi Fenix. No već osnovni pregled na mjestu događaja otkrio je niz problema – kontrolne lampice su konstantno blicale, a vozačeva vrata nisu se mogla otvoriti.

Detaljna kontrola stručnjaka dodatno je pogoršala situaciju. Popis kvarova narastao je na nevjerojatnih 47, zbog čega je vozilo proglašeno nesigurnim za promet. Policija je automobil odmah isključila iz prometa, a pokrenuta je i istraga kako je uopće dobio potvrdu o tehničkoj ispravnosti. Protiv osobe koja je izdala potvrdu vodi se kazneni postupak zbog sumnje u krivotvorenje službene dokumentacije.

