ZAPLEO SE U DRVO

Novi incident u članici NATO-a: Dron pao kod vojne baze

Soldiers patrol the street, following violations of Polish airspace during a Russian attack on Ukraine, in Wyryki-Polod
Foto: Jakub Orzechowski / Agencja Wybo/REUTERS/PIXSELL/Ilustracija
Autor
Dora Taslak
06.02.2026.
u 19:36

Ranije pojave dronova u nekoliko europskih zemalja izazvale su poremećaje zračnog prometa

U Poljskoj je danas zabilježen novi incident povezan s dronom. Kako su izvijestile tamošnje vlasti, mali dron pao je na područje vojne baze u središnjoj Poljskoj. Komercijalno dostupan model pao je u mjestu Łódź nakon što se zapleo u drvo. Prema informacijama vojne policije, nije zabilježena nikakva šteta. Vlasti su brzo identificirale i privela osumnjičenog operatera, 22-godišnjeg poljskog državljanina, te ga optužile za kršenje zrakoplovnih propisa. Naime, upravljanje dronovima u blizini vojnog objekta može rezultirati kaznom zatvora do pet godina, a istraga je u tijeku. Sličan incident dogodio se 28. siječnja kada je mali dron pao na vojnu bazu u Przasnyszu, navodi Kyiv Independent.

Ranije pojave dronova u nekoliko europskih zemalja izazvale su poremećaje zračnog prometa, dok rastu strahovi zbog eskalacije ruskog hibridnog ratovanja. Poljska, članica NATO-a, nalazi se u visokoj pripravnosti od rujna kada je iznad njezin teritorija, tijekom udara na Ukrajinu, oboreno nekoliko ruskih bespilotnih letjelica.

Incident je pratio kršenje zračnog prostora baltičkih članica NATO-a od strane ruskih borbenih zrakoplova, kao i sumnjiva uočavanja dronova iznad europskih zračnih luka i drugih strateških objekata. Neki zapadni čelnici pozvali su na odlučniji i koordiniraniji odgovor, uključujući obaranje kada je to potrebno.
V0
Vlaskoulicanec4.0
19:43 06.02.2026.

Komercijalno dostupan model kojim je upravljao Poljak. A naslov kao da je Putin osobno "vozio" dron... Ali to naravno nema veze sa ratno-huškačkom propagandom...

BL
Blender
19:56 06.02.2026.

Incident?? Pitanje je zasto taj dron nije bio primjecen na radaru, i tko je ovdje lud? Ako je bio primjecen na radaru, onda se to presucuje jer je 100% dosao sa Poljske strane.

