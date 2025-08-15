Poglavar Islamske zajednice u BIH: 'Zabranjeno je klanjati namaz u inat nekome'

Poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini reis Husein Kavazović osudio je planove radikala Sanina Muse koji je spriječan u obavljanju obreda klanjanja u Širokome Brijegu na uočnicu Velike Gospe koja je u tome gradu okupila više desetaka tisuća vjernika, a obilježavanje protječe bez problema. "Nije preporučeno klanjati namaz na trgovima, ulicama, tržnicama i mjestima koji bi ometali prolaznike. Također, nije primjereno, štoviše zabranjeno je klanjati namaz u inat nekome na nekom mjestu", rekao je reis Kavazović u izjavi za sarajevski Dnevni Avaz upitan o planovima islamskog teologa i čelnika Bosanske narodne stranke Sanina Muse.

On je kao povod pohoda u Široki Brijeg i masovnog klanjanja naveo ometanje jedne muslimanske u obavljanju vjerskoga obreda, što je objavljeno u video zapisu. No, nakon privođenja u policiju odustao je od planova, dok se u Jablanici otkuda su planirali krenuti skupilo svega sedam pristaša.

Policija nije potvrdila vjerodostojnost video zapisa i navela je kako navodni incident u Širokom Brijegu nije službeno prijavljen. Poglavar Islamske zajednice reis Kavazović je međutim pozvao na osudu i procesuiranje toga događaja u kojemu muškarac rukom odmahuje ženi zamotanoj u nikab nakon čega ona kupi svoje stvari i odlazi. "Općenito nikome ne bi trebalo biti uskraćeno pravo na molitvu. Očekujem da država reagira i prema napasniku", dodao je.

Naveo je primjer da je jedan katolik prije izvjesnog vremena s križem na leđima pješačio po BiH, te da mu nitko to nije zabranjivao. Na prilazima Širokome Brijegu primjetne su pojačane policijske ophodnje, a više desetaka tisuća vjernika sudjelovali su u procesijama i više misa. Središnje misno slavlje u crkvi u Širokom Brijegu predvodio je Vrhbosanski nadbiskup u miru, kardinal Vinko Puljić.