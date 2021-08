Poduzetnik Pavičić: Marić mi je prijatelj godinama, nemam poslova s državom

Blaž Pavičić, poduzetnik na čijoj je jahti ljetovao ministar financija i potpredsjednik Vlade Zdravko Marić, u razgovoru za N1 rekao je da je s Marićem prijatelj već godinama i da u ljetovanju ne vidi ništa sporno.

“Mi smo dugogodišnji prijatelji koji se druže ne samo ljeti, nego i tijekom godine, u više navrata i dugi niz godina. Tako sam i ovo ljeto pozvao ministra i njegovu obitelj da nam se priključi u odmoru na nekoliko dana, kao što i ostale prijatelje pozivam”, rekao je Pavičić.

Istaknuo je da nemaju nikakvih odnosa s HBOR-om, da nisu porezni dužnici, niti su imali bilo kakve otpise.

"Ni za vrijeme mandata Zdravka Marića ni u prošlosti. Mislim da tu nema ničeg spornog", dodao je Pavičić. Kaže da ono čime se njegova tvrtka bavi HBOR uopće ne financira.

“HBOR ne financira gradnje komercijalnih nekretnina, trgovačkih centara… Ukoliko bismo i ušli u neku djelatnost koja bi to omogućavala, vjerujem da bi se Zdravko Marić izuzeo. Uglavnom sve što radimo, radimo s komercijalnim bankama pa nemamo nikakvih potreba obratiti se HBOR-u”, pojasnio je.

Na pitanje otkad se druži s Marićem, Pavičić je odgovorio: “Poznajemo se tih četiri, pet plus godina, tako da, to je svakako u nekakvom periodu, mislim da je već on bio ministar. Ali i prije smo se kretali u nekakvim krugovima gdje smo se susretali na raznim domjencima”, rekao je Pavičić.

