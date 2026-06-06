Poduzetnički ‘exit' u Hrvatskoj: polovina vlasnika tvrtki nema plan nasljeđivanja

Oko 450.000 malih i srednjih poduzeća u EU svake godine prolazi prijenos poslovanja, no trećina njih taj proces ne provede na odgovarajući način, čime se ugrožava oko 600.000 radnih mjesta, čulo se na konferenciji “Od prijenosa do rasta – prijenos poslovanja obiteljskih tvrtki kao poluga za nove investicije i financiranje razvoja?” održanoj na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Kad je posrijedi Hrvatska, rezultati Business Transfer Barometra Hrvatska govore kako je u razdoblju od 2014. do 2025. ugašeno više od 3 tisuće poduzeća s više od 20 tisuća zaposlenih. Gotovo 80% poduzeća čiji su vlasnici 2015. imali 55 i više godina i dalje je aktivno, a u 40% njih došlo je do promjene vlasničke strukture, najčešće (u 77% slučajeva) prijenosom vlasništva na drugu fizičku osobu. U preostalih 60% nije bilo promjene vlasništva, a prosječna dob njihovih vlasnika sada je 72 godine. Ova skupina, koju čini više od 7 tisuća poduzeća s gotovo 60 tisuća zaposlenih i ukupnim prihodima većim od 9 milijardi eura, predstavlja posebno rizičnu skupinu poduzeća zbog izostanka pravovremenog planiranja prijenosa poslovanja.

Anny Brusić, direktorica Udruge malih i srednjih poduzetnika HUP-a, kazala je kako je cilj svakog poduzetničkog ekosustava izgraditi mjere ili platformu koja će pomoći poduzetnicima da prođu prijenos poslovanja kada više ne mogu ili neće upravljati poduzećem. – Svako rješenje bolje je nego da se poduzeće zbog toga ugasi – tvrdi Brusić. Sunčica Oberman Peterka, dekanica Ekonomskog fakulteta u Osijeku, partnera istraživanja, kazala je kako su dugi niz godina aktivni u podizanju razine svijesti o važnosti pravovremenog planiranja prijenosa poslovanja, edukaciji i mentorskoj podršci poduzetnicima, ali i u oblikovanju konkretnih preporuka usmjerenih prema kreatorima politika. Uspješan ‘exit’ znači odabrati optimalan model prijenosa za vlasnika, obitelj i poduzeće, no većina poduzetnika i dalje ne uzima u obzir sve mogućnosti.

– Business Transfer Barometar 2025 pokazuje da i dalje gotovo polovina poduzetnika nema razrađen plan prijenosa, a samo 7% ima o tome pisani dokument. Rezultati također pokazuju značajne promjene u modelima upravljanja: sve je više multigeneracijskog i timskog vodstva, a poduzetnici otvorenije razmatraju prijenos upravljačkih funkcija na osobe izvan obitelji ili prodaju poduzeća – rekla je Mirela Alpeza, direktorica CEPOR-a i redovita profesorica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Rezultati istraživanja pokazuju da 19% poduzetnika razmatra prodaju poduzeća kao svoju izlaznu strategiju (u odnosu na 6% iz 2015.), raste i otvorenost prema prijenosu poslovanja na zaposlenike, a ukazuje se i na posebnu ulogu poduzetnica: češće vode mikro poduzeća, češće nasljeđuju obiteljski biznis i u procesu prijenosa oslanjaju se na stručnjake, dok su financijski manje osigurane u slučaju neplaniranog povlačenja. Uz Fakultet, konferenciju su organizirali CEPOR, HUP, Klub poduzetnika seniora SENTOR, Centar za poduzetništvo Osijek, Poduzetnički inkubator BIOS, Tehnološki park Vinkovci i BKS Bank.