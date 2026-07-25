Kolaps na putu do mora: Kilometarske kolone prema Jadranu, čepovi nastali diljem zemlje

Subotnje jutro donijelo je velike prometne gužve na cestama prema Jadranu. Pojačan promet bilježi se na najvažnijim cestovnim pravcima u smjeru juga, osobito na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, gdje se između Zagreba i Zadra stvorila povećana gustoća prometa.

Najveće poteškoće vozači imaju između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, gdje se u smjeru mora vozi u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Dodatne gužve stvaraju se i na prilazima naplatnim postajama Lučko. Iz smjera čvora Buzin kolona je duga oko šest kilometara, dok iz smjera čvora Zagreb zapad doseže oko tri kilometra.

HAK upozorava da su zastoji prisutni i u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta na autocestama, a pojačan je promet i na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz Hrvatske. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti te održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila.

Problema ima i na drugim prometnim pravcima. Na autocesti A2 Zagreb – Macelj povećan je priljev vozila pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, gdje je kolona duga oko pet kilometara i proteže se u Sloveniju. Zbog povećanog priljeva vozila uvedena je zabrana prometovanja za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) promet dodatno usporava prometna nesreća u Podstrani, na predjelu Miljevac, gdje se vozi uz privremenu regulaciju prometa. Prema podacima HAK-a, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, no zbog velikog broja vozila očekuju se povremeni zastoji na glavnim turističkim pravcima prema moru tijekom dana.