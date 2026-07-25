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Kolaps na putu do mora: Kilometarske kolone prema Jadranu, čepovi nastali diljem zemlje

Gužve na cestama
Foto: HAK
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VL
Autor
Mateja Papić
25.07.2026.
u 07:45
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Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti te održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila.

Subotnje jutro donijelo je velike prometne gužve na cestama prema Jadranu. Pojačan promet bilježi se na najvažnijim cestovnim pravcima u smjeru juga, osobito na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, gdje se između Zagreba i Zadra stvorila povećana gustoća prometa.

Najveće poteškoće vozači imaju između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, gdje se u smjeru mora vozi u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Dodatne gužve stvaraju se i na prilazima naplatnim postajama Lučko. Iz smjera čvora Buzin kolona je duga oko šest kilometara, dok iz smjera čvora Zagreb zapad doseže oko tri kilometra.

HAK upozorava da su zastoji prisutni i u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta na autocestama, a pojačan je promet i na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz Hrvatske. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti te održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila.

Problema ima i na drugim prometnim pravcima. Na autocesti A2 Zagreb – Macelj povećan je priljev vozila pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, gdje je kolona duga oko pet kilometara i proteže se u Sloveniju. Zbog povećanog priljeva vozila uvedena je zabrana prometovanja za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) promet dodatno usporava prometna nesreća u Podstrani, na predjelu Miljevac, gdje se vozi uz privremenu regulaciju prometa. Prema podacima HAK-a, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, no zbog velikog broja vozila očekuju se povremeni zastoji na glavnim turističkim pravcima prema moru tijekom dana.

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Gužve na cestama
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Ključne riječi
prometne gužve autocesta gužve na cestama

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