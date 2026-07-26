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DANI OLMO

Prvi igrač HNL-a koji je postao prvak svijeta

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
1/4
VL
Autor
Ivana Jakelić
26.07.2026.
u 00:10
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A osim što je Argentina svoju krunu predala furiji, i Messi je svoju krunu predao “bebi” Yamalu.

Najvišim rangom hrvatskog nogometa, Prvom hrvatskom nogometnom ligom, prošlo je 2500 nogometaša, no samo je jedan osvojio najvažniji nogometni trofej, onaj prvaka svijeta u nogometu. A taj jedan je Dani Olmo, reprezentativac Španjolske koji je nekada igrao za zagrebački Dinamo. I tu činjenicu nikada nije zaboravio, pa je i nakon osvojene svjetske titule, Zagreb i Dinamo istaknuo kao važan dio svog nogometnog puta koji ga je odveo na krov svijeta.

Olmo je značajan kotačić furije, koja je drugi put u svojoj povijesti osvojila naslov svjetskog prvaka. I drugi put spojila naslove europskog i svjetskog prvaka. Riječ je o reprezentaciji kojoj mnogi predviđaju trofejnu budućnost i koja je pobjedom u finalu SP-a nad Argentinom u legendu ispratila Lea Messija, jednog od najvećih svih vremena. A osim što je Argentina svoju krunu predala furiji, i Messi je svoju krunu predao “bebi” Yamalu. 
Ključne riječi
Svjetsko prvenstvo 2026. HNL Dani Olmo

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