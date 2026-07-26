Prvi igrač HNL-a koji je postao prvak svijeta

Najvišim rangom hrvatskog nogometa, Prvom hrvatskom nogometnom ligom, prošlo je 2500 nogometaša, no samo je jedan osvojio najvažniji nogometni trofej, onaj prvaka svijeta u nogometu. A taj jedan je Dani Olmo, reprezentativac Španjolske koji je nekada igrao za zagrebački Dinamo. I tu činjenicu nikada nije zaboravio, pa je i nakon osvojene svjetske titule, Zagreb i Dinamo istaknuo kao važan dio svog nogometnog puta koji ga je odveo na krov svijeta.

Olmo je značajan kotačić furije, koja je drugi put u svojoj povijesti osvojila naslov svjetskog prvaka. I drugi put spojila naslove europskog i svjetskog prvaka. Riječ je o reprezentaciji kojoj mnogi predviđaju trofejnu budućnost i koja je pobjedom u finalu SP-a nad Argentinom u legendu ispratila Lea Messija, jednog od najvećih svih vremena. A osim što je Argentina svoju krunu predala furiji, i Messi je svoju krunu predao “bebi” Yamalu.