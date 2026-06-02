VELIKO PRIZNANJE

Pet hrvatskih plaža uvršteno među 50 najljepših u Europi: Otkriveno koja je najbolje plasirana na prestižnoj listi

VL
Autor
Ana Hajduk
02.06.2026.
u 11:30

Hrvatska obala još je jednom potvrdila svoj status jedne od najpoželjnijih svjetskih destinacija. Čak pet hrvatskih plaža uvršteno je na prestižni popis 50 najljepših u Europi za 2026. godinu, prema izboru organizacije "The World's 50 Best Beaches".

Godišnja rang-lista najljepših svjetskih i europskih plaža, koju s nestrpljenjem iščekuju milijuni putnika diljem svijeta, i ove je godine donijela pregršt iznenađenja, ali i potvrdila neke već poznate favorite. Iza popisa stoji organizacija "The World's 50 Best Beaches", a konačnu odluku donosi žiri sastavljen od više od tisuću provjerenih turističkih stručnjaka, novinara i utjecajnih ambasadora putovanja. Njihov zadatak nije bio jednostavan: ocijeniti stotine nominiranih lokacija prema nizu strogih kriterija koji nadilaze puku vizualnu ljepotu. U obzir su uzeti faktori poput očuvanosti prirode, jedinstvenosti krajolika, čistoće mora, razine gužve te cjelokupnog osjećaja mira i netaknutosti koji plaža pruža. Dok je laskavu titulu najbolje na svijetu ponijela plaža Entalula na Filipinima, a europskom scenom dominirala grčka Fteri, Hrvatska se može pohvaliti izvanrednim uspjehom, osiguravši čak pet mjesta na europskom popisu.

Najbolje plasirana hrvatska predstavnica, koja se našla među dvadeset najljepših u Europi, jest plaža Podrače u Brelima. Ovaj dragulj Makarske rivijere stručnjaci su prepoznali zbog idilične kombinacije tirkiznog mora, impresivnih stijena koje je okružuju i gustog hlada borovih šuma koje se spuštaju sve do obale. Posebno je istaknuta njezina prepoznatljiva stijena obrasla borovima koja izranja iz mora, stvarajući prizor koji oduzima dah i pruža osjećaj privatnosti i sklada s prirodom. Visoki plasman plaže Podrače potvrđuje globalni trend u kojem putnici sve više traže autentična i manje komercijalizirana mjesta koja nude istinski bijeg od svakodnevice. Ovo priznanje dodatno učvršćuje status Brela kao destinacije koja nudi neke od najspektakularnijih obalnih pejzaža na Mediteranu.

Uz bok plaži Podrače stala su još četiri hrvatska bisera, od kojih svaki nudi jedinstveno iskustvo. Među njima je i plaža Pasjača u Konavlima, skriveni raj južno od Dubrovnika, poznat po dramatičnom kontrastu tirkiznog mora i monumentalnih, okomitih litica pod kojima se smjestila. Pristup uskom stazom uklesanom u stijenu dodatno pojačava osjećaj avanture i otkrića. Na popisu je i nezaobilazni Zlatni rat na otoku Braču, vjerojatno najprepoznatljivija hrvatska plaža čiji se vrh mijenja pod utjecajem vjetra i morskih struja, čineći je jednom od najfotografiranijih lokacija na Jadranu.

Društvo im pravi još jedna ljepotica iz Brela, Punta Rata, koja je već godinama sinonim za iznimnu čistoću mora i prepoznatljivi kamen koji je postao njezin zaštitni znak. Petorku zaokružuje Sakarun na Dugom otoku, plaža koja svojim bijelim pijeskom i nestvarno plitkim, tirkiznim morem posjetitelje često podsjeća na egzotične tropske destinacije.

Foto: shutterstock

Ovogodišnji izbor najljepših svjetskih plaža jasno ukazuje na značajan pomak u prioritetima modernih putnika. Tine Holst, suosnivačica organizacije, istaknula je kako se primjećuje "jasan odmak od dobro poznatih plaža s velikim prometom prema mjestima koja se čine očuvanijima i prirodnijima". Ljepota sama po sebi više nije dovoljna. Sve važniju ulogu igraju faktori poput razine buke, osjećaja izoliranosti i mogućnosti doživljaja autentične prirode bez ometanja. Plaže do kojih je teže doći, bilo pješačenjem, brodom ili ograničenim pristupnim cestama, postaju sve cjenjenije jer nude ono što postaje sve rjeđe: osjećaj otkrića i netaknutog prostora. Taj trend objašnjava zašto su se na listi visoko plasirale upravo plaže poput Pasjače ili grčke Fteri, koje zahtijevaju dodatan trud, ali zauzvrat nagrađuju posjetitelje mirom i ljepotom.

Uvrštavanje čak pet hrvatskih plaža na ovako prestižnu listu nije samo potvrda njihove iznimne ljepote, već i priznanje naporima uloženim u očuvanje prirodne baštine. Metodologija izbora, koja je ove godine po prvi put uključivala i osobne posjete i evaluaciju stotina plaža od strane internog tima organizacije uz glasove stručnjaka, daje ovom priznanju dodatnu težinu. Za Hrvatsku to znači da njezina obala nije prepoznata samo kao popularno odredište, već i kao prostor koji uspješno balansira između turističkog razvoja i zaštite okoliša. 
