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Žarko Ivković
Autor
Žarko Ivković

Provokacija uoči ljetne stanke: Kako je Možemo postavio HDZ-u pomno osmišljenu političku zamku

25.07.2026. u 08:13

Zašto iznenada traže povećanje braniteljskih mirovina? Zbog iskrene brige za branitelje? Ma ne, samo su promijenili teren političke borbe

Politički život u Hrvatskoj godinama je patio od predvidljivosti. Pravila igre bila su jasna. HDZ je gotovo tri desetljeća držao politički monopol nad temama Domovinskog rata, branitelja i domoljublja, a ljevica je na tom području uglavnom igrala u obrani, opterećena percepcijom da joj nedostaje politički legitimitet govoriti o nacionalnim temama. Posljednjih se mjeseci, međutim, dogodila promjena koja je prošla gotovo nezapaženo: hrvatska ljevica promijenila je način političke borbe. Najprije je SDP pokušao otvoriti simboličku frontu platformom “domoljublje.hr” i stranačkom izvještajnom konvencijom “Budi normalna Hrvatska”, a ovih je dana Možemo učinio još jedan korak, ali na posve drukčiji način.

Ključne riječi
HDZ Sandra Benčić Možemo!

Komentara 1

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Avatar USA
USA
08:18 25.07.2026.

Pa braniteljima odgovaraju vise mirovine ali ako netko misli da ce vranitelji glasati za Mozemo ili vjerovati da su Hrvatsko ljevicari postali domoljubi onda se grdno vara

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IVICA BETI

Hrvatska stari, a vrijeme za dostojanstvenu skrb starijih istječe

Kad se govori o starijim osobama, u politici su tema uglavnom premale mirovine, važna tema, ali ne i jedina. Osim o mogućim problemima u zdravstvenom i mirovinskom sustavu te nedostatku radne snage, koja će se i dalje morati uvoziti, nedovoljno se, nažalost, govori i o ageizmu, dobnoj diskriminaciji koja se može manifestirati i kao prikazivanje starijih kao nesposobnih, zaboravnih, mrzovoljnih građana

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