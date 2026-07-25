Provokacija uoči ljetne stanke: Kako je Možemo postavio HDZ-u pomno osmišljenu političku zamku

Politički život u Hrvatskoj godinama je patio od predvidljivosti. Pravila igre bila su jasna. HDZ je gotovo tri desetljeća držao politički monopol nad temama Domovinskog rata, branitelja i domoljublja, a ljevica je na tom području uglavnom igrala u obrani, opterećena percepcijom da joj nedostaje politički legitimitet govoriti o nacionalnim temama. Posljednjih se mjeseci, međutim, dogodila promjena koja je prošla gotovo nezapaženo: hrvatska ljevica promijenila je način političke borbe. Najprije je SDP pokušao otvoriti simboličku frontu platformom “domoljublje.hr” i stranačkom izvještajnom konvencijom “Budi normalna Hrvatska”, a ovih je dana Možemo učinio još jedan korak, ali na posve drukčiji način.
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Pa braniteljima odgovaraju vise mirovine ali ako netko misli da ce vranitelji glasati za Mozemo ili vjerovati da su Hrvatsko ljevicari postali domoljubi onda se grdno vara