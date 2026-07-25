Stiže velika promjena za maturante u pisanju eseja, doznajemo detalje

Državna matura već je sedamnaest godina najvažniji ispit u hrvatskom obrazovnom sustavu i ključna stepenica za upis na visoka učilišta. Iako svake godine izaziva veliku pozornost javnosti te tisuća maturanata i njihovih roditelja, iza nje stoji iznimno složen i precizno organiziran sustav u kojem nema mjesta pogreškama. Ovogodišnji prvi rok obilježili su bolji rezultati iz hrvatskog jezika, slabiji uspjeh iz informatike te rekordan broj prigovora, ali i činjenica da je matura provedena bez ijednog spornog zadatka. O izazovima organizacije, rezultatima, sigurnosti ispita, utjecaju umjetne inteligencije, mogućim promjenama te budućnosti državne mature razgovarali smo s Vinkom Filipovićem, ravnateljem Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO).