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VINKO FILIPOVIĆ

Stiže velika promjena za maturante u pisanju eseja, doznajemo detalje

Autor
Hassan Haidar Diab
25.07.2026.
u 14:35
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Nakon psihometrijske analize, znat ćemo više o tome zašto su tako loši rezultati iz informatike

Državna matura već je sedamnaest godina najvažniji ispit u hrvatskom obrazovnom sustavu i ključna stepenica za upis na visoka učilišta. Iako svake godine izaziva veliku pozornost javnosti te tisuća maturanata i njihovih roditelja, iza nje stoji iznimno složen i precizno organiziran sustav u kojem nema mjesta pogreškama. Ovogodišnji prvi rok obilježili su bolji rezultati iz hrvatskog jezika, slabiji uspjeh iz informatike te rekordan broj prigovora, ali i činjenica da je matura provedena bez ijednog spornog zadatka. O izazovima organizacije, rezultatima, sigurnosti ispita, utjecaju umjetne inteligencije, mogućim promjenama te budućnosti državne mature razgovarali smo s Vinkom Filipovićem, ravnateljem Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO).

Ključne riječi
rezultati NCVVO maturanti Državna matura

Komentara 2

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BL
Bloomberg
14:55 25.07.2026.

Ovaj ostao u prosvjeti tolike godine raditi ista sr@nj.@ našoj djeci k'o Kerešimir Sever u sindikatu. To nikako da se makne, pustilo korjenje i nema mrdac dok ne umre valjda.

Avatar tarana
tarana
14:41 25.07.2026.

Kako god okreneš, polupismena i nenačitana nacija.

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