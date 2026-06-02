PRVA PROCJENA

Inflacija u svibnju 5,2 posto

VL
Autor
Hina
02.06.2026.
u 12:05

DZS je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u svibnju 2026. stopa inflacije iznosila 5,2 posto u odnosu na svibanj 2025. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec, to jest travanj ove godine, pala za 0,2 posto.

Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena u svibnju je iznosila 5,2 posto na godišnjoj razini, objavio je u utorak Državni zavod za statistiku (DZS), čime je opći rast cijena na godišnjoj razini usporio, dok podaci Eurostata pokazuju da su višu inflaciju od Hrvatske u svibnju imale tri članice eurozone.

DZS je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u svibnju 2026. stopa inflacije iznosila 5,2 posto u odnosu na svibanj 2025. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec, to jest travanj ove godine, pala za 0,2 posto. Tako je prekinut višemjesečni trend ubrzavanja rasta inflacije na godišnjoj razini, koji je, dominantno pod utjecajem cijena energije, kulminirao s travanjskih 5,8 posto, što je bila najviša stopa inflacije od listopada 2023. godine.

Pad cijena energije za dva posto na mjesečnoj razini

Prema glavnim komponentama indeksa, procijenjena godišnja stopa inflacije za energiju iznosi 16,9 posto, za usluge 7,9 posto, za skupinu u kojoj su hrana, piće i duhan 2,3 posto, dok su cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije pali za 0,7 posto, navedeno je u priopćenju DZS-a.

Na mjesečnoj razini, u odnosu na travanj 2026., cijene usluga su porasle za 0,4 posto, dok su energije pale za dva posto, a industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije za 0,1 posto. Cijene hrane, pića i duhana u prosjeku su ostale na istoj razini. DZS je najavio da će konačne podatke o indeksu potrošačkih cijena u svibnju prema klasifikaciji ECOICOP (klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni - European Classification of Individual Consumption according to Purpose) objaviti 15. lipnja.

Bugarska, Litva i Grčka s višom inflacijom od Hrvatske 

Prema prvoj procjeni koju je danas objavio Eurostat, godišnja stopa inflacije u siječnju mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) u Hrvatskoj je iznosila 4,9 posto, dok je na mjesečnoj razini porasla za 0,1 posto. U cijeloj eurozoni prosječna godišnja stopa inflacije u svibnju ubrzala je na 3,2 posto, a po visini prednjačila je nova članica eurozone Bugarska, u kojoj je inflacija u svibnju dosegnula 6,3 posto. Višu inflaciju od Hrvatske imale su i Litva, 5,1 posto, te Grčka, pet posto.

