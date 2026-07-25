Nakon lutanja ulicama Vukovara Boško se preselio u Njemačku

U samo tri mjeseca Boško je naučio sve o životu kućnog ljubimca i prihvatio blagodati sigurnog doma u kojem ga je dočekala ljubav. Postao je dio obitelji koja je i prije nego što je stigao k njoj bila svjesna što je čeka. No kako ističe njegova udomiteljica Nina, priča o psu koji je lutao predgrađem Vukovara i kojeg je s ulice spasila vinkovačka Udruga Rocco pobijedila je i njezinu do tada četvrtu odluku da više neće imati psa.

– Prije dvije godine uginuo je naš Snoopy, bio je s nama 17 godina. Udomili smo ga iz osječkog azila i kad smo se prije 10 godina suprug Želimir i ja doselili u Njemačku, i on je došao s nama. Svugdje je išao s nama. I kad smo ostali bez njega, rekla sam da više nikad neću imati psa – prisjeća se Nina. A samo jedan pogled na ostavljeno biće sve je promijenio.

– Suprug nije baš bio oduševljen mojom idejom, ali nisam odustala. Kad sam se javila curama iz udruge, rekla sam im da dolazim u Hrvatsku za nekoliko tjedana i da bih udomila Boška. Prvo sam ih pitala koliko Boško ima kilograma. Mi često putujemo i avionom i važno nam je da pas može biti s nama. Jer kud idemo mi, ide i naš pas, ne ostaje nigdje – govori nam i dodaje da je već s tim upitom izazvala sumnju, a dodatni minus bio je i to što žive u Njemačkoj. Kaže, rekli su joj da ne udomljavaju pse izvan Hrvatske.

– Bilo mi je teško, konačno sam odlučila i sad ne mogu dobiti psa. Spasilo me na kraju to što sam već udomila psa i što su mogli u osječkom azilu sve provjeriti – opisuje nam kako je na kraju ipak dobila zeleno svjetlo za udomljavanje. Lora Jukić iz udruge Rocco dodaje da su za Boška baš u to vrijeme kad se javila udomiteljica tražili privremeni smještaj .

– Koliko mi znamo, on je jedno mjesec i pol živio uz brzu cestu, ali stalno su ga viđali na drugim mjestima. Iskoristili smo kad je pratio jednu djevojku i njezina psa u grad, do psećeg parka u koji ga je i zatvorila. Tako mali pas, a toliko problema smo nas dvoje imale da ga ulovimo i u parku. Sedalin je kod njega djelovao tako da mu je dao dodatnu energiju – opisuje Lora. Udomiteljici su sve rekli, da je nepredvidiv i da ne znaju što je sve prošao.

– Rekli smo joj i da ne laje, mi ga nikad nismo čuli. Onda je on, kad je stigao k njima, odlučio da je vrijeme da počne lajati – kaže nam uz smijeh i dodaje da za Boška nisu mogli pronaći bolji dom. Kaže, dugo već nisu imali tako dobre udomitelje, ljude koji sve razumiju i koji puštaju da pas sam odluči koliko mu vremena treba da se prilagodi.

A Boško je u svom novom domu u Njemačkoj odmah pokazao da je stigao novi gazda. Odabrao si je mjesto za odmaranje s kojeg je istjerao Ninu, a ona najčešće odustane od guranja s njim. Vrlo brzo pobijedio je i suzdržanost supruga Želimira, sad su najbolji prijatelji.

– Prvih dana cvilio je kad smo odlazili na posao. To je svladao, ima svoja vratašca kroz koja izlazi na dvorište i naučio je kad mi stižemo pa nas dočeka. I dalje ima neke strahove, boji se glasnih zvukova. Učili smo ga i na vožnju automobilom, postalo je to problem nakon što smo se iz Hrvatske dovezli u Njemačku. Pa smo krenuli polako, uz nagrade, uz odlaske na zanimljiva mjesta da može povezati vožnju u automobilu i ugodu – objašnjava nam. Dugo godina, kaže, bila je uzgajivač, cijeli je život sa psima pa može prepoznati što im Boško govori.

– Ne prisiljavamo ga, voli se maziti, ali ne voli baš da ga grlimo. Dajemo mu do znanja da mu vjerujemo, iako je jednom ipak pobjegao od nas. Sva sreća, odmah se i vratio. Svima koji dolaze k nama kažemo da ga puste da on sam priđe i da se ne uplaše ako zalaje, što najčešće i radi – opisuje nam.

Svakim danom Boško se sve više opušta, a što se njih tiče, kaže Nina, ima vremena koliko god mu treba. Nedavno je, kao pravi Slavonac, bio na Đakovačkim vezovima. Uskoro ga čeka i prvo putovanje avionom i zajedničko ljetovanje, jer tako to rade prave obitelji. A Boško je pronašao svoje mjesto u jednoj od njih.