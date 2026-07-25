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Sretno udomljen

Nakon lutanja ulicama Vukovara Boško se preselio u Njemačku

Foto: Privatna arhiva
1/5
VL
Autor
Snježana Črnjević
25.07.2026.
u 14:00
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Udomiteljica Nina ističe da se Boško voli maziti, ali zagrljaje radije izbjegne. Svladao je vožnju automobilom, a uskoro ga čeka i prvo putovanje avionom i odlazak na zajedničko ljetovanje

U samo tri mjeseca Boško je naučio sve o životu kućnog ljubimca i prihvatio blagodati sigurnog doma u kojem ga je dočekala ljubav. Postao je dio obitelji koja je i prije nego što je stigao k njoj bila svjesna što je čeka. No kako ističe njegova udomiteljica Nina, priča o psu koji je lutao predgrađem Vukovara i kojeg je s ulice spasila vinkovačka Udruga Rocco pobijedila je i njezinu do tada četvrtu odluku da više neće imati psa.

– Prije dvije godine uginuo je naš Snoopy, bio je s nama 17 godina. Udomili smo ga iz osječkog azila i kad smo se prije 10 godina suprug Želimir i ja doselili u Njemačku, i on je došao s nama. Svugdje je išao s nama. I kad smo ostali bez njega, rekla sam da više nikad neću imati psa – prisjeća se Nina. A samo jedan pogled na ostavljeno biće sve je promijenio.

– Suprug nije baš bio oduševljen mojom idejom, ali nisam odustala. Kad sam se javila curama iz udruge, rekla sam im da dolazim u Hrvatsku za nekoliko tjedana i da bih udomila Boška. Prvo sam ih pitala koliko Boško ima kilograma. Mi često putujemo i avionom i važno nam je da pas može biti s nama. Jer kud idemo mi, ide i naš pas, ne ostaje nigdje – govori nam i dodaje da je već s tim upitom izazvala sumnju, a dodatni minus bio je i to što žive u Njemačkoj. Kaže, rekli su joj da ne udomljavaju pse izvan Hrvatske.

– Bilo mi je teško, konačno sam odlučila i sad ne mogu dobiti psa. Spasilo me na kraju to što sam već udomila psa i što su mogli u osječkom azilu sve provjeriti – opisuje nam kako je na kraju ipak dobila zeleno svjetlo za udomljavanje. Lora Jukić iz udruge Rocco dodaje da su za Boška baš u to vrijeme kad se javila udomiteljica tražili privremeni smještaj .

– Koliko mi znamo, on je jedno mjesec i pol živio uz brzu cestu, ali stalno su ga viđali na drugim mjestima. Iskoristili smo kad je pratio jednu djevojku i njezina psa u grad, do psećeg parka u koji ga je i zatvorila. Tako mali pas, a toliko problema smo nas dvoje imale da ga ulovimo i u parku. Sedalin je kod njega djelovao tako da mu je dao dodatnu energiju – opisuje Lora. Udomiteljici su sve rekli, da je nepredvidiv i da ne znaju što je sve prošao.

– Rekli smo joj i da ne laje, mi ga nikad nismo čuli. Onda je on, kad je stigao k njima, odlučio da je vrijeme da počne lajati – kaže nam uz smijeh i dodaje da za Boška nisu mogli pronaći bolji dom. Kaže, dugo već nisu imali tako dobre udomitelje, ljude koji sve razumiju i koji puštaju da pas sam odluči koliko mu vremena treba da se prilagodi.

A Boško je u svom novom domu u Njemačkoj odmah pokazao da je stigao novi gazda. Odabrao si je mjesto za odmaranje s kojeg je istjerao Ninu, a ona najčešće odustane od guranja s njim. Vrlo brzo pobijedio je i suzdržanost supruga Želimira, sad su najbolji prijatelji.

– Prvih dana cvilio je kad smo odlazili na posao. To je svladao, ima svoja vratašca kroz koja izlazi na dvorište i naučio je kad mi stižemo pa nas dočeka. I dalje ima neke strahove, boji se glasnih zvukova. Učili smo ga i na vožnju automobilom, postalo je to problem nakon što smo se iz Hrvatske dovezli u Njemačku. Pa smo krenuli polako, uz nagrade, uz odlaske na zanimljiva mjesta da može povezati vožnju u automobilu i ugodu – objašnjava nam. Dugo godina, kaže, bila je uzgajivač, cijeli je život sa psima pa može prepoznati što im Boško govori.

Ne prisiljavamo ga, voli se maziti, ali ne voli baš da ga grlimo. Dajemo mu do znanja da mu vjerujemo, iako je jednom ipak pobjegao od nas. Sva sreća, odmah se i vratio. Svima koji dolaze k nama kažemo da ga puste da on sam priđe i da se ne uplaše ako zalaje, što najčešće i radi – opisuje nam.

Svakim danom Boško se sve više opušta, a što se njih tiče, kaže Nina, ima vremena koliko god mu treba. Nedavno je, kao pravi Slavonac, bio na Đakovačkim vezovima. Uskoro ga čeka i prvo putovanje avionom i zajedničko ljetovanje, jer tako to rade prave obitelji. A Boško je pronašao svoje mjesto u jednoj od njih.
Ključne riječi
Rocco Vinkovci

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