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NEOBIČNA SITUACIJA

FOTO Pijana sletjela s ceste, prevrnula se na krov i ostavila auto u travi: Pogledajte nevjerojatan prizor kod Kutjeva

Prevrnuto vozilo
Foto: Požega.eu
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VL
Autor
Mateja Papić
25.07.2026.
u 13:38
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Prometna nesreća dogodila se u subotu oko 0.45 kod Ferovca, nedaleko od raskrižja s državnom cestom D-51, no vozilo je satima kasnije još uvijek stajalo prevrnuto na krovu, na travnjaku uz županijsku cestu

Neobičan prizor dočekao je vozače na županijskoj cesti kod Ferovca, nedaleko od raskrižja s državnom cestom D-51: automobil prevrnut na krov, koji je satima nakon prometne nesreće i dalje stajao na travnjaku uz cestu, piše Požega.eu. Prema podacima Policijske uprave požeško-slavonske, nesreća se dogodila u subotu oko 0.45 sati. Automobilom je upravljala 30-godišnja vozačica koja je, utvrdila je policija, bila pod utjecajem alkohola te je u organizmu imala 1,30 promila.

Policija navodi da brzinu nije prilagodila stanju i uvjetima na kolniku, zbog čega je u zavoju izgubila nadzor nad vozilom. Automobil je sletio s ceste, pritom udario u prometnu signalizaciju i zaštitnu metalnu ogradu, a zatim se prevrnuo na krov te završio na travnatoj površini uz cestu.

Unatoč silini nesreće, u prevrtanju, srećom, nije bilo ozlijeđenih osoba. Nakon događaja automobil je ostao prevrnut uz prometnicu, a prema pisanju Požega.eu, ni nekoliko sati kasnije nije bio uklonjen s mjesta nesreće. Protiv vozačice će zbog počinjenih prometnih prekršaja biti izdan prekršajni nalog.

Prevrnuto vozilo
Foto: Požega.eu

Lokalni portal neslužbeno doznaje da je za volanom sjedila 30-godišnjakinja s područja Kutjeva. Za sada nije poznato zašto nije došla po svoje vozilo niti nije angažirala vučnu službu ili drugu osobu koja bi ga uklonila s mjesta nesreće.

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Prevrnuto vozilo
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Ključne riječi
alkoholizirani vozač prevrnut automobil prometna nesreća

Komentara 2

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GO
goodbadugly
13:57 25.07.2026.

Mala parkala samo tako. Ne može to svatko.

MI
mitsubishi
13:47 25.07.2026.

Nije ovo lako. Postaviti vozilo naopako.

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