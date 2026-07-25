FOTO Pijana sletjela s ceste, prevrnula se na krov i ostavila auto u travi: Pogledajte nevjerojatan prizor kod Kutjeva

Neobičan prizor dočekao je vozače na županijskoj cesti kod Ferovca, nedaleko od raskrižja s državnom cestom D-51: automobil prevrnut na krov, koji je satima nakon prometne nesreće i dalje stajao na travnjaku uz cestu, piše Požega.eu. Prema podacima Policijske uprave požeško-slavonske, nesreća se dogodila u subotu oko 0.45 sati. Automobilom je upravljala 30-godišnja vozačica koja je, utvrdila je policija, bila pod utjecajem alkohola te je u organizmu imala 1,30 promila.

Policija navodi da brzinu nije prilagodila stanju i uvjetima na kolniku, zbog čega je u zavoju izgubila nadzor nad vozilom. Automobil je sletio s ceste, pritom udario u prometnu signalizaciju i zaštitnu metalnu ogradu, a zatim se prevrnuo na krov te završio na travnatoj površini uz cestu.

Unatoč silini nesreće, u prevrtanju, srećom, nije bilo ozlijeđenih osoba. Nakon događaja automobil je ostao prevrnut uz prometnicu, a prema pisanju Požega.eu, ni nekoliko sati kasnije nije bio uklonjen s mjesta nesreće. Protiv vozačice će zbog počinjenih prometnih prekršaja biti izdan prekršajni nalog.

Foto: Požega.eu

Lokalni portal neslužbeno doznaje da je za volanom sjedila 30-godišnjakinja s područja Kutjeva. Za sada nije poznato zašto nije došla po svoje vozilo niti nije angažirala vučnu službu ili drugu osobu koja bi ga uklonila s mjesta nesreće.