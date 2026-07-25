Zašto nastaju kolone na autocestama? Nije ih izazvao vozač koji je zakočio, pravi razlog je sasvim drugačiji

Kilometarske kolone na hrvatskim autocestama tijekom ljetne sezone redovita su pojava, a među vozačima se često može čuti kako je za zastoj dovoljan jedan automobil koji je naglo zakočio. No, stvarni uzrok krije se u načinu funkcioniranja prometnog toka, piše Autoportal .

Gužva nastaje u trenutku kada prema određenom dijelu autoceste dolazi više vozila nego što ih prometnica u istom vremenu može propustiti. Tada se vozila počinju gomilati, raste gustoća prometa, pada prosječna brzina, a višak vozila pretvara se u kolonu.

Tek kada promet dosegne granicu svoje protočnosti pojavljuju se takozvani "stop-and-go" valovi zbog kojih vozači na začelju kolone moraju kočiti, iako ispred njih nema prometne nesreće, radova ili druge prepreke. Upravo zato mnogi imaju dojam da je zastoj izazvao vozač koji je prvi usporio, iako je riječ o posljedici već preopterećenog prometnog sustava.

Ujednačenija vožnja i korištenje tempomata mogu ublažiti oscilacije brzine i usporiti razvoj zastoja, ali ne mogu spriječiti nastanak kolone ako je prometna potražnja veća od kapaciteta autoceste. U hrvatskim uvjetima najveća ograničenja protočnosti tijekom turističke sezone predstavljaju naplatne postaje, gdje dolazi do usporavanja prometa i stvaranja uskih grla. Među rješenjima koja bi dugoročno mogla smanjiti gužve ističu se veće korištenje ENC uređaja te uvođenje beskontaktnog elektroničkog sustava naplate cestarine, planirano za 1. ožujka 2027. godine. Time bi se uklonilo jedno od najvećih ograničenja protočnosti na hrvatskim autocestama i smanjila vjerojatnost nastanka velikih kolona tijekom turističke sezone.