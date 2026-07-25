Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OBJASNIO STRUČNJAK

Zašto nastaju kolone na autocestama? Nije ih izazvao vozač koji je zakočio, pravi razlog je sasvim drugačiji

Zagreb: Gužve u prometu u smjeru mora
Ilustracija/Igor Soban/Pixsell
VL
Autor
Večernji.hr
25.07.2026.
u 16:58
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Gužva nastaje u trenutku kada prema određenom dijelu autoceste dolazi više vozila nego što ih prometnica u istom vremenu može propustiti. Tada se vozila počinju gomilati, raste gustoća prometa, pada prosječna brzina, a višak vozila pretvara se u kolonu.

Kilometarske kolone na hrvatskim autocestama tijekom ljetne sezone redovita su pojava, a među vozačima se često može čuti kako je za zastoj dovoljan jedan automobil koji je naglo zakočio. No, stvarni uzrok krije se u načinu funkcioniranja prometnog toka, piše Autoportal.

Gužva nastaje u trenutku kada prema određenom dijelu autoceste dolazi više vozila nego što ih prometnica u istom vremenu može propustiti. Tada se vozila počinju gomilati, raste gustoća prometa, pada prosječna brzina, a višak vozila pretvara se u kolonu.

Tek kada promet dosegne granicu svoje protočnosti pojavljuju se takozvani "stop-and-go" valovi zbog kojih vozači na začelju kolone moraju kočiti, iako ispred njih nema prometne nesreće, radova ili druge prepreke. Upravo zato mnogi imaju dojam da je zastoj izazvao vozač koji je prvi usporio, iako je riječ o posljedici već preopterećenog prometnog sustava.

Ujednačenija vožnja i korištenje tempomata mogu ublažiti oscilacije brzine i usporiti razvoj zastoja, ali ne mogu spriječiti nastanak kolone ako je prometna potražnja veća od kapaciteta autoceste. U hrvatskim uvjetima najveća ograničenja protočnosti tijekom turističke sezone predstavljaju naplatne postaje, gdje dolazi do usporavanja prometa i stvaranja uskih grla. Među rješenjima koja bi dugoročno mogla smanjiti gužve ističu se veće korištenje ENC uređaja te uvođenje beskontaktnog elektroničkog sustava naplate cestarine, planirano za 1. ožujka 2027. godine. Time bi se uklonilo jedno od najvećih ograničenja protočnosti na hrvatskim autocestama i smanjila vjerojatnost nastanka velikih kolona tijekom turističke sezone.
Ključne riječi
gužva promet

Komentara 4

Pogledaj Sve
PB
pb1520
17:29 25.07.2026.

Beskontaktna naplate neće smanjiti gužve jer gužve nastaju zbog dosega vršnih kapaciteta ceste.

Avatar Hrvat300
Hrvat300
18:53 25.07.2026.

Gužve nastaju iz par razloga,prvi su naplatne postaje,drugi je Prometni faks koji jos zivi u proslom stoljecu jer da nije tako znali bi gledati 50 godina unaprijed i 3 ili 4 trake u jednom smjeru i treci su razlog onini koji voze presporo tj. najviše 100-110 na autocestama pa kad jedan vozi sporo iza sebe samo stvara čep

MA
Malden99
18:04 25.07.2026.

Zbog sustava naplate i Zagrebačke zaobilaznice sva autoceste u Hrvatskoj počinji i završavaju u Zagrebu. Vinjeta jedini ispravni sustav naplate ako imamo Zagrebčku obilaznicu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!