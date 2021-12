Podravac nije htio platiti dug za alimentaciju od 55.000 kn pa pobjegao iz države

Muškarac iz okolice Ludbrega mora na godinu dana u zatvor zbog neplaćanja uzdržavanja svoje dvoje djece. Prema presudi Općinskog suda u Varaždinu, osuđen je na godinu dana uvjetnog zatvora uz rok kušnje od dvije godine, a kao dodatni uvjet presude navedeno je da u roku od osam mjeseci mora popraviti štetu počinjenu kaznenim djelom; platiti 55.000 kuna na ime neplaćene alimentacije, piše podravski.hr.

Međutim, on nije uplatio iznos koji je bio dužan uplatiti tako da su tužitelji protiv njega pokrenuli postupak opoziva uvjetne osude.

Sud je potom do njega tri puta pokušao doći, no dva puta se nije pojavio na sudu, a zatim je policiji naređeno njegovo prisilno dovođenje na ročište, no ni policajci ga nisu uspjeli privesti. Utvrđeno je kako je napustio teritorij Hrvatske 28. lipnja nakon čega se u policijskim evidencijama ne vodi kako je ponovno ušao u zemlju.

Izvanraspravno vijeće Općinskog suda u Varaždinu potom je donijelo odluku da se neodgovornom ocu uvjetna osuda zamijeni za godinu dana bezuvjetnog zatvora kako je isprva osuđen.

Kako je od pravomoćnosti presude prošla godina dana u kojem razdoblju okrivljenik nije svojoj djeci namirio štetu niti u minimalnom dijelu, a ne plaća niti tekuće obroke uzdržavanja, sud je zaključio kako ne postoji njegova nikakva namjera da im uplati zaostali iznos uzdržavanja kako mu je određeno presudom.

- Uvjetna osuda nije postigla svoj specijalno preventivni učinak. Osuđenik je potpuno zanemario činjenicu da je kao roditelj dužan ulagati pojačane napore kako bi ostvario dostatne prihode za uzdržavanje svog djeteta te mu je to kao roditelju primarna zakonska obveza koja ima prednost pred svim drugim njegovim obvezama i koju je dužan izvršavati i po cijenu vlastitog uzdržavanja - zaključeno je u presudi Općinskog suda u Varaždinu protiv odbjeglog ludbreškog oca.