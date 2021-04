Podmetanja ili problem? Zviždači protiv ruskog cjepiva, EMA provjerava navode o smrti

Geopolitička igra s cjepivima, poglavito onim ruskim, dobila je novi obrat kada je nepoznati zviždač poslao Europskoj agenciji za lijekove (EMA) dokumente koji pokazuju da su nakon primanja Sputnjika V četiri osobe umrle. EMA kaže da ozbiljno pristupa provjeri cjepiva te istražuje te navode, dok iz Rusije potvrđuju da su dokumenti točni, ali i da smrti nisu imale veze s primljenim dozama. Sve ovo događa se kad neke europske zemlje, a Njemačka je zadnja u nizu, pokazuju zanimanje za uvoz cjepiva iz Rusije.

Iscurio dokument

Interni dokumenti ruskog tijela za zaštitu potrošača, što uključuje i sigurnost cijepljenja RosPotrebNadzor, otkrivaju da su tri žene u dobi od 51, 69 i 74 godine umrle nedugo nakon primanja Sputnjika V. Četvrti smrtni slučaj nije identificiran u dokumentima koji su poslani EMA-i. No stručnjaci su smrtne slučajeve pripisali komplikacijama povezanim sa srcem, plućima ili šećerom u krvi te tvrde da rusko cjepivo nije nužno uzrok smrti. Virolog Denis Logunov iz istraživačkog instituta za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleya u Moskvi, koji je razvio Sputnjik V, potvrdio je da su iscurili interni dokumenti. Također, kao koautor rada o sigurnosti i učinkovitosti ruskog cjepiva objavljenom u časopisu Lancet kazao je kako su svi slučajevi istraženi te da nije pronađena povezanost s cjepivom. U tom radu ističe se kako su u trećoj fazi zaista zabilježena četiri smrtna ishoda, ali odbačena je mogućnost da je cjepivo igralo bilo kakvu ulogu. Iz EMA-e pak kažu da ozbiljno shvaćaju izvještaj. U ovom slučaju navodi daju naslutiti da cjepivo nije sigurno, što je glavni aspekt evaluacije prije davanja privremenog odobrenja, no u ovom trenutku ne mogu dati svoj sud. Europska komisija traži pristanak država članica za pokretanje pregovora s farmaceutskim tvrtkama Pfizer i BioNTech o nabavi 1,8 milijardi doza cjepiva koje bi bile isporučene 2022. i 2023., javlja Reuters pozivajući se na neimenovane europske dužnosnike.

Glasnogovornik Komisije potvrdio je informaciju o planovima za nabavu dodatnih doza, od kojih bi polovica bila neobvezna. Kampanja cijepljena, u trenutku kad su u Hrvatskoj u posljednja 24 sata preminule 34 osobe i zabilježeno 2535 novih slučajeva od 10.140 testiranih, ide dalje pa su neke države, poput Njemačke, zadnjih dana bilježile rekordno procjepljivanje. Unatoč tomu, u toj se zemlji dogovaraju nove savezne mjere, koje bi, prođe li prijedlog među koalicijskim partnerima, uključivale i automatsko uvođenje policijskog sata između 21 i 5 sati u gradovima i okruzima u kojima sedmodnevna incidencija tri dana zaredom premašuje vrijednost od 100. Njemačka je Hrvatsku stavila na listu zemalja s vrlo visokim rizikom te od sutra svi putnici koji su ovdje boravili moraju imati PCR test. U toj su zemlji dosad zabilježena 42 slučaja rijetkih krvnih ugrušaka nakon cijepljenja AstraZenecinim cjepivom, objavio je Institut “Paul Ehrlich” (PEI). Najviše su pogođene žene u dobi između 20 i 63 godine.

Međutim, prema Institutu “Robert Koch” (RKI) za kontrolu bolesti, više je žena i primilo AstraZenecino cjepivo. Nakon cijepljenja cjepivom Pfizera i BioNTecha zabilježeno je sedam slučajeva tromboze venskih sinusa, kod tri žene u dobi od 34 do 81 godine i četiri muškarca u dobi od 81 do 86 godina. Nisu zabilježeni slučajevi trombocitopenije. Kad se uzme u obzir broj primijenjenih doza cjepiva, prijavljenih slučajeva tromboze nema više u usporedbi s brojem slučajeva koje se obično očekuje. Dobra je vijest da su američka farmaceutska kompanija Pfizer i njezin njemački partner BioNTech zatražili od američke regulatorne agencije odobrenje za hitnu upotrebu njihova cjepiva i za adolescente u dobi od 12 do 15 godina, a isto planiraju idućih dana zatražiti i od ostalih regulatora diljem svijeta.

I djeca su na redu

Direktorica američkog Centra za kontrolu bolesti Rochelle Walensky rekla je kako očekuje da će cjepivo za tu dobnu skupinu biti odobreno do sredine svibnja. Pfizer i Moderna već su pokrenuli ispitivanja i na još mlađoj djeci, u dobi od 6 mjeseci do 11 godina. Obje kompanije poručile su kako se nadaju da će se moći cijepiti djeca mlađa od 11 godina početkom 2022. Procjepljivanje djece i mladih mnogi stručnjaci smatraju ključnim korakom prema dostizanju imuniteta krda i suzbijanju pandemije.

