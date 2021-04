Strože mjere od ponedjeljka i u Zagrebačkoj županiji: Skraćuje se radno vrijeme ugostitelja

Od ponedjeljka se prema preporukama županijskih Stožera uvode strože epidemiološke mjere u četiri županije: Primorsko-goranskoj, Dubrovačko-neretvanskoj, Zagrebačkoj te Osječko-baranjskoj županiji. Najstrože bit će u Primorsko-goranskoj, gdje će se obustaviti rad ugostiteljskih objekata, casina te trgovina koje prodaju odjeću i obuću. U Zagrebačkoj županiji će se skratiti rad ugostiteljskih objekata.

U Zagrebačkoj županiji u protekla 24 sata zabilježeno je 178 novih slučajeva zaraze koronavirusom i trenutno je u toj županiji aktivno 1550 slučajeva, izvijestio je u subotu Stožer civilne zaštite Zagrebačke županije u kojoj se od ponedjeljka uvode strože epidemiološke mjere.

Ozdravile su 132 osobe, a mjera samoizolacije izrečena je za tri razreda.

Od ponedjeljka, 12. travnja, niži razredi osnovnih škola i završni razredi srednjih škola u Zagrebačkoj županiji nastavu prate uživo, a ostali online.

Na prijedlog županijskog stožera, u Zagrebačkoj županiji uvode se u ponedjeljak strože epidemiološke mjere i bit će na snazi do 25. travnja.

Uz ostalo, ograničava se vrijeme radno vrijeme ugostiteljskih objekata od 6 do 21 sat, radno vrijeme casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje od 8 do 21 sat, te se zabranjuje prodaja alkoholnih pića od 21 do 6 sati.

Primorsko-goranska županija

U Primorsko-goranskoj županiji, gdje se od ponedjeljka, 12. travnja, uvode strože epidemiološke mjere, u subotu je potvrđena zaraza koronavirusom kod 383 novozaražene osobe, testirane su 1202 osobe, a šestero oboljelih je umrlo.

Ozdravilo je 446 osoba te je županiji aktivno 3137 slučajeva Covida-19.

Udjel nalaza pozitivnih na koronavirus u broju laboratorijski obrađenih testova je 31,9 posto.

Na bolničkom liječenju od Covida-19 je 186 osoba, uz pomoć respiratora skrbi se o 21 osobi, a u sekundarni covid centar u opatijskoj Thalaassotherapiji smještena su 23 bolesnika, podaci su iz županijskog Stožera civilne zaštite.

Udjel osoba koje se u bolnici liječe od Covida-19 u ukupnom broju aktivnih slučajeva te bolesti je 6,6 posto.

Najviše oboljelih je u Rijeci i okolici te među radnom populacijom.

Primorsko-goranska županija ide u strogu karantenu: Zatvaraju se ugostiteljski objekti, škole prelaze na online nastavu

Osječko-baranjska županija

Na koronavirus novopozitivno 88 osoba, preminule dvije osobe.

U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo OBŽ u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno je 303 uzorka od kojih je 88 bilo pozitivno na koronavirus.

Na bolničkom liječenju nalazi se 100 osoba oboljelih od COVID-19, i to 71 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih je 18 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 29 pacijenta s tim oboljenjem.

Preminule su dvije osobe pozitivne na koronavirus u dobi od 77 i 86 godina, a u samoizolaciji se trenutno nalazi 1.551 osoba.

U Osječko-baranjskoj županiji do kraja travnja vrijede preporuke da se u sportskim objektima ne koriste svlačionice te pojačan nadzor pridržavanja nužnih epidemioloških mjera na javnim događanjima i okupljanjima, u javnom prijevozu, u trgovačkim centrima i ugostiteljskim objektima.

Dubrovačko-neretvanska županija

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji zabilježena su 93 nova slučaja zaraze koronavirusom, od kojih je 41 utvrđen brzim antigenskim testom, dok je jedna osoba umrla, muškarac iz Metkovića rođen 1932. godine - izvijestio je u subotu Županijski stožer Civilne zaštite.

Oporavile su se 83 osobe, od kojih 24 iz Dubrovnika, 16 iz Metkovića, 13 iz Orebića, osam iz Župe dubrovačke, šest iz Korčule, pet iz Blata, po dvije iz Konavala, Ploča i Stona, po jedna iz Vele Luke i Zažablja te tri koje nemaju prebivalište u županiji.

U posljednja 24 sata obrađeno je 436 uzoraka, a od početka pandemije analizirano je ukupno 57 663.

U dubrovačkoj bolnici od koronavirusa liječi se 68 osoba. Četiri pacijenta zahtijevaju intenzivnu skrb, od kojih dva na invazivnoj, a dva na neinvazivnoj ventilaciji.

U samoizolaciji je 1459 osoba, a u posljednja 24 sata zabilježeno je šest kršenja te mjere, sve na granici. Od početka pandemije zabilježeno je ukupno 617 kršenja.

Od ponedjeljka se uvode i nove dvotjedne epidemiološke mjere u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u kojoj zabranjuju javna okupljanja za više od 15 osoba na jednom mjestu. Na privatnim okupljanjima može biti najviše osam osoba iz dva kućanstva.

Bjelovarsko- bilogorska županija

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije u posljednja 24 sata potvrđena su 42 nova slučaja zaraze koronavirusom, a jedna osoba je umrla, priopćili su u subotu iz Županijskog stožera Civilne zaštite.

U Općoj bolnici Bjelovar trenutno je na liječenju 24 pacijenta zaraženih koronavirusom. Na respiratoru nema pacijenata, a na opservaciji je deset pacijenta. Jedna osoba preminula je s koronavirusom.

U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije je 717 osoba.

Vukovarsko-srijemska županija

U Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježen je 71 novi slučaj zaraze koronavirusom, a preminula je jedna osoba, priopćio je u subotu Županijski stožer Civilne zaštite.

Među novozaraženim osobama njih 60 bilo je pozitivno na PCR testiranju, a 11 na brzom antigenom testu.

Od početka epidemije broj zaraženih popeo se na 9.984 od kojih je 9.385 ozdrailo, a 203 preminulo.

U posljednja 24 sata testirane su 342 osobe, trenutačno je u županiji hospitalizirano 55 osoba, a u samoizolaciji se nalazi njih 978.

Sisačko-moslavačka županija

Na području Sisačko-moslavačke županije u protekla je 24 sata zabilježeno 36 novooboljelih osoba od zarazne bolesti covid-19, priopćio je Županijski stožer Civilne zaštite.

Kako stoji u dnevnom izvješću, 15 novozaraženih je iz Kutine, šest osoba je iz Siska, četiri su iz Petrinje, po tri iz Popovače i Novske, te po jedna osoba iz Gline, Topuskog, Lekenika, Sunje i Lipovljana.

Istarska županija

Novih 17 slučajeva zaraze koronavirusom potvrđeno je u Istri u posljednja 24 sata nakon što je ispitan 509 uzoraka briseva na covid-19, dok su u pulskoj bolnici umrle tri osobe, izvijestio je u subotu istarski Stožer Civilne zaštite.

Riječ je o osobama rođenima 1924. 1944. i 1946. s pridruženim kroničnim bolestima.

Iz Stožera civilne zaštite Istarske županije javljaju kako se kod 14 osoba radi o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe, dok se u epidemiološkoj obradi nalaze tri osobe.

Od jučer oporavilo se 13 osoba, trenutno je u Istri 140 aktivnih covid-19 pozitivnih osoba, a u mjerama samoizolacije je 1557 osoba, čak dvjestotinjak više nego jučer.

U pulskoj Općoj bolnici, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 69 osoba, od toga se osam osoba nalazi u respiracijskom centru.

Međimurska županija

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u subotu je 66 je novooboljelih od koronavirusa u toj županiji, gdje je više od 13.000 osoba primilo barem jednu vrstu cjepiva.

Ukupno je testirano 209 osoba što znači da je 31,5 posto pozitivnih. U Stožeru civilne zaštite ističu i da su se u protekla 24 sata oporavile 32 osobe čime je trenutni broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji 430.

Do danas je u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo uzeto 48 774 uzoraka, ne računajući testiranja građana Međimurske županije u drugim ustanovama unutar i izvan te županije.

Što se tiče situacije unutar zdravstvenog sustava u Županijskoj bolnici u Čakovcu hospitalizirano je 35 pacijenata pozitivnih na SARS-CoV-2 virus. U protekla 24 sata hospitalizirano je 6 novih a otpuštena su 3 pacijenta. Jedan pacijent je na respiratoru. Dobra je vijest da u protekla 24 sata nema preminulih.

U Međimurskoj županiji provodi se osma akcija cijepljenja građana koja se odvija na tri punkta: u Nedelišću, Prelogu i Murskom Središću.

Prema najavama Stožera tijekom subote cijepit će se 1700 osoba.