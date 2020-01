Podignuta optužnica protiv gradonačelnika Požege, prijavljene još tri osobe

Optužnicu DORH-a prenosimo u cijelosti

Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu je 13. siječnja 2020. podnijelo Županijskom sudu u Slavonskom Brodu optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1972.), hrvatske državljanke (1967.), hrvatskog državljanina (1985.), hrvatskog državljanina (1983.), te protiv jedinice lokalne samouprave i trgovačkog društva zbog počinjenja više kaznenih djela. (14. 1. 2020.)

Optužnica je podignuta protiv prvookrivljenog 48-godišnjaka zbog počinjenja kaznenog djela krivotvorenja poslovne isprave iz čl. 279. st. 1. KZ/11 i kaznenog djela subvencijske prijevare iz čl. 258. st. 3. u vezi s čl. 258. st. 1. KZ/11, sve uz primjenu čl. 51. KZ/11; protiv drugookrivljene 53-godišnjakinje zbog počinjenja kaznenog djela krivotvorenja poslovne isprave iz čl. 279. st. 2. KZ/11 i kaznenog djela subvencijske prijevare, iz čl. 258. st. 3. u vezi s čl. 258. st. 1. KZ/11, sve uz primjenu čl. 51. KZ/11; protiv trećeokrivljenog 35-godišnjaka i četvrtookrivljenog 37-godišnjaka zbog počinjenja kaznenog djela krivotvorenja poslovne isprave, iz čl. 279. st. 1. KZ/11 te kaznenog djela subvencijske prijevare pomaganjem, iz čl. 258. st. 3. u vezi s čl. 258. st. 1. te u vezi s čl. 38. KZ/11, sve uz primjenu čl. 51. KZ/11.

Optužnica je podignuta protiv petookrivljene jedinice lokalne samouprave (grada) zbog odgovornosti za kazneno djelo krivotvorenja poslovne isprave, iz čl. 279. st. 1. i 2. KZ/11, i kazneno djelo subvencijske prijevare, iz čl. 258. st. 3. u vezi s čl. 258. st. 1. KZ/11, sve u vezi s čl. 3. st. 1. i 2. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, i uz primjenu čl. 51. KZ/11, te protiv šestookrivljenog trgovačkog društva zbog odgovornosti za kazneno djelo krivotvorenja poslovne isprave, iz čl. 279. st. 1. KZ/11 i kazneno djelo subvencijske prijevare pomaganjem iz čl. 258. st. 3. u vezi s čl. 258. st. 1. te u vezi s čl. 38. KZ/11, sve u vezi s čl. 3. st. 1. i 2. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela i uz primjenu čl. 51. KZ/11.

Četvero okrivljenika se tereti da su počinili navedena kaznena djela u razdoblju od 14. do 27. prosinca 2017. u Požegi, nakon što je Grad s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije sklopio ugovor o sufinanciranju od 24. listopada 2017. kojim se Ministarstvo korisniku toga ugovora (Gradu) obvezalo sufinancirati prihvatljive troškove na potprojektu PI (Rekonstrukcija škole i nadogradnja sportske dvorane) do najvišeg ukupnog iznosa od 1.000.000.00 kuna, isplatom na račun korisnika prema zahtjevu za plaćanje/nadoknadu sredstava za stvarno izvedene radove/izvršene usluge, dostavljenom najkasnije do 11. prosinca 2017., a Grad se kao korisnik obvezao uz svaki zahtjev za plaćanje/nadoknadu sredstava dostaviti financijske i tehničke izvještaje na propisanim obrascima, potkrijepljene valjanim dokazima o izvedenim radovima/izvršenim uslugama. Ugovorom je utvrđeno da protekom 2017. godine financijska obveza Ministarstva temeljem toga ugovora prestaje i da neiskorištena sredstva sufinanciranja neće biti moguće realizirati sljedeće proračunske godine.

Prvookrivljenog gradonačelnika Grada (naručitelja gradnje i korisnika ugovora o sufinanciranju) i drugookrivljenu pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo tog Grada te voditeljicu projekta, tereti se da su postupajući u cilju da Grad kao korisnik ugovora o sufinanciranju putem lažnog prikazivanja nastanka prihvatljivih troškova, od Ministarstva ishodi njihovo plaćanje s osnova ugovorenog sufinanciranja, a trećeokrivljeni ovlašteni predstavnik izvođača i ovlašteni voditelj gradnje te četvrtookrivljeni glavni nadzorni inženjer postupajući u cilju da im to omoguće, dogovorili hitno situiranje lažno prikazanih radova.

U provedbi tog dogovora trećeokrivljenik je, tereti ga se, 15. prosinca 2017. u 8:30 sati, sačinio te u svojstvu ovlaštenog voditelja građenja i direktora trgovačkog društva svojim potpisima i pripadajućim pečatima ovjerio, a četvrtookrivljenik je u svojstvu imenovanog glavnog nadzornog inženjera svojim potpisom i pečatom ovlaštenog nadzornog inženjera suovjerio I. privremenu situaciju (R1 broj 8/2017) kojom je naručitelju odnosno Gradu temeljem ugovora od 14. prosinca 2017. za radove rušenja i demontaže, zemljane radove, betonske i armirano-betonske radove, zidarske radove i električne instalacije, izvršene u prosincu 2017. godine na građevini dogradnje i nadogradnje škole i dogradnje sportske dvorane osnovne škole zaračunat iznos od 796.794,00 kuna bez PDV-a.

Trećeokrivljenik ju je istog dana dostavio Gradu, a prvookrivljeniku ju je, tereti ga se, u svojstvu naručitelja priznao i ovjerio svojim potpisom i pečatom gradonačelnika, a drugookrivljenica je kao pročelnica upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo grada svojim potpisom ovjerila njezinu ispravnost, te je ona 27. prosinca 2017. u knjizi ulaznih računa grada proknjižena kao ulazni račun iako su svi pritom znali su da na gradilištu obavljeni samo pripremni radovi u vrijednosti od najviše 16.100,00 kuna (bez PDV-a) te da nisu obavljeni nikakvi građevinski radovi.

Odmah po sačinjavanju i ovjeravanju ove privremene situacije, 15. prosinca 2017. prvookrivljenik je u svojstvu ovlaštenog predstavnika korisnika ugovora o sufinanciranju, podnio zahtjev za plaćanje sredstava broj 1 kojim je od Ministarstva za spomenuti podprojekt PI (Rekonstrukcija škole i nadogradnja sportske dvorane) s osnova vrijednosti radova izvedenih u 2017. godini po toj privremenoj situaciji s obračunatim PDV-om zatraženo plaćanje iznosa od 995.992,50 kuna, koji je drugookrivljenica dostavila navedenom ministarstvu, a tom su zahtjevu priložili: I. privremenu situaciju R1 broj 8/2017 od 15. prosinca 2017., kao dokaz o izvedenim radovima te financijske i tehničke izvještaje sačinjene na propisanim obrascima, i to: periodičko izvješće o provedbi projekta za razdoblje od 24. listopada do 15. prosinca 2017. u kojem su drugookrivljenica u svojstvu voditeljice projekta i prvookrivljenik u svojstvu ovlaštenog predstavnika korisnika ugovora o sufinanciranju potvrdili da su svi njime dani podaci točni i vjerodostojni te da odgovaraju stvarnom stanju provedbe projekta u promatranom razdoblju, kao i financijsko izvješće u kojemu su kao prihvatljive troškove podprojekta PI specificirali građevinske radove iako su znali da ti podaci nisu istiniti, jer opisani građevinski radovi stvarno nisu izvedeni.

Na opisani su način, tereti ih se, lažnim prikazivanjem nastanka prihvatljivih troškova navedeno ministarstvo naveli na prihvaćanje tako ispostavljenog zahtjeva za plaćanje kao opravdanog i na odobravanje isplate pa je ministarstvo 27. prosinca 2017. na račun Grada doznačilo zahtijevani iznos od 995.992,50 kuna, čime je Republika Hrvatska odnosno Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije oštećena za isplaćena sredstva sufinanciranja u iznosu od najmanje 780.694,00 kuna (bez PDV-a), za koji se Grad nepripadno okoristio.