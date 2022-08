Počinje trogodišnji projekt obnove bunara i lokvi na Velebitu: 'Žarište su bioraznolikosti'

Počela je provedba projekta Still Water Revival, koji za cilj ima obnovu lokvi i bunara na Biokovu, Dinari, sjevernom Velebitu i Učki, izvijestila je u srijedu Udruga Biom istaknuvši da se time želi preokrenuti proces propadanja slatkovodnih ekosustava.

“Vodena tijela na hrvatskim krškim planinama žarište su bioraznolikosti, no posljednjih desetljeća izložena su propadanju. Pokrenut je novi projekt kojim će se pokušati preokrenuti ovaj proces”, istaknuli su u priopćenju.

Projekt punog naziva “Still Water Revival - Restoring and conserving still water ecosystems of Mediterranean karst mountains”, vrijedan je gotovo 665 tisuća eura, a financira se iz inicijative Donors’ Initiative For Mediterranean Freshwater Ecosystems.

Iz udruge Biom ističu da su vodena tijela na krškim planinama, koja su nastajala većinom kroz čovjekovu aktivnost, ujedno i žarišne točke bioraznolikosti kao izvor vode za divlje vrste. No, opstanak tih ekosustava ugrožen je zbog dugogodišnjeg neodržavanja i neadekvatnog korištenja uslijed napuštanja tradicionalnih stočarskih praksi te iseljavanja s ruralnih područja.

“Posljedica tog trenda je gubitak bioraznolikosti zbog utjecaja kojeg ti ekosistemi imaju na vrste kao što su vodozemci i vodeni kukci, kao i na vrste koje ih koriste kao izvor vode za piće”, ističu iz udruge. Gubitak lokvi i bunara utječe i na stočare jer otežava uvjete za držanje stoke na udaljenim područjima.

U sklopu projekta, koji će donijeti rješenje kroz strateški pristup, razvit će se "caretaker program" kojim se želi potaknuti aktivnu uključenost lokalnih dionika u skrb nad vodenim tijelima na njihovom području.

Lokalne organizacije i škole s okolnog područja Dinare, Biokova, Velebita i Učke bit će pozvane da se uključe u projekt. Nakon što budu obučeni - učenici, planinari, lovci i drugi dionici - uključit će se u monitoring i upravljanje obnovljenim lokvama i bunarima.

Na trogodišnjem projektu. koji će trajati do ožujka 2025. godine, radit će više javnih ustanova i civilnih udruga - Udruga 4 grada Dragodid, javne ustanove Park prirode Biokovo, Nacionalni park Sjeverni Velebit te Park prirode Učka, kao i Hrvatske šume te Udruga Biom.

