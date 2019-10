Roditelji teško do informacija: Stranice škola padale, čuvanje djece ovisi o gradu i školi

Dovesti u školu ili ne dovesti - pomalo "hamletovska" jutros je bila dilema gotovo svakog roditelja jer o tome kamo danas s djecom, dok traje štrajk obrazovnih djelatnika, kako sami kažu, konkretne upute nisu dobili. "Pale" su jučer internetske stranice svih škola pa se na webu o rasporedu nije moglo informirati, što je rezultiralo time da je većina klinaca ipak ostala doma, iako je za njih uglavnom po školama osigurano čuvanje.

- Čula sam se s drugim mamama i sad, zapravo, o tome ima li čuvanja ovisi o dijelu grada i o školi. Čula sam da je negdje rečeno da klinci mogu doći na tri sata, negdje da mogu ostati cijeli dan. Kod nas je, u principu, sve normalno - kazala je Mirela Ivanuš, koja je jutros normalno svog osnovnoškolca ostavila u zagrebačkoj OŠ Jabukovac. Ondje je, govori nam, sve i moralo funkcionirati jer je baš danas bilo svečano otvaranje obnovljene škole i nadograđene dvorane. Stigao im je i gradonačelnik Milan Bandić koji se nije propustio pohvaliti da je Grad Zagreb povećao plaće za 17 posto odgojno-obrazovnim djelatnicima iz produženog boravka i programa "Vikendom u sportske dvorane". I dok je OŠ Jabukovac bila uglavnom puna, svega tridesetak učenika došlo je u OŠ Ante Starčevića u Dubravi.

- Imamo ih 15-20 u nižim razredima i desetak u višim, a s njima će raditi pet do šest učitelja. Veliki će biti na informatici, manje smo spojili i bit će s učiteljicama - rekao nam je ravnatelj OŠ Ante Starčevića, ujedno i predsjednik Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Nikica Mihaljević. Kako je kazao ravnatelj Mihaljević, roditelje su o štrajku obavijestili telefonom i na oglasnoj ploči pa danas nisu ni očekivali veći broj djece. Da sve zasad ide po planu kazala nam je i predsjednica sindikata učitelja Sanja Šprem.

- Oni koji su se dosad javili, u stopostotnom su štrajku. Detalje ćemo imati negdje oko podneva jer imamo 867 sindikalnih podružnica te 26 tisuća članova pa moramo sve skupa zbrojiti. U svakom slučaju, učenici u ovom štrajku neće trpjeti, ravnatelji imaju obvezu da prihvate djecu i ona koja su u školama, bit će zbrinuta. Veliki broj ih nije stigao jer su roditelji kazali da time što ih ne šalju u škole, zapravo podržavaju nas. A još jedan znak da se žele informirati o sustavu obrazovanja jest i jučerašnji pad Carneta, zbog kojeg se nije moglo pristupiti internetskim stranicama škola - kazala je Sanja Šprem.

Djece nema u školama; tamo gdje su došla, imaju obroke, učitelji rade s njima...

- Obzirom da imam mogućnost da mi djecu kod kuće čuva baka, ostavila sam obje kćeri kod kuće i nisam ih poslala danas u školu zbog štrajka. Podržavam štrajk učitelj, nastavnika i profesora, kao što podržavam i štrajk medicinskih sestara i mislim da je krajnje vrijeme da Vlada poveća plaće službenicima koji rade sa građanima - poput profesora, učitelja, medicinskih sestara. Očito nije moglo drugačije nego štrajkom, jer ionako te dane u štrajku će učitelji nadoknađivati sa djecom, a ne političari. Mislim da je sramota kolike plaće i beneficije imaju naši saborski zastupnici u odnosu na radnike koji 'crnče' za njihove plaće - kazala nam je Karlovčanka Marija P., majka dvoje osnovnoškolaca čija su djeca ostala kod kuće zbog štrajka.

Inače, karlovačke osnovne i srednje škole, ali i diljem Karlovačke županije, danas su puste zbog štrajka učitelja, nastavnika, profesora.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

.Učitelji su jutro proveli u školama, kao i ostali djelatnici škole.

- Većine djece nema u školama, neka su došla i otišla. Primjerice, u školi Krnjak nema djece uopće, u Bariloviću i Slunju također, u OŠ Banija, Mahično također nema mališana. U OŠ Dubovac dvije učiteljice rade sa mališanima jer je nekolicina mališana došla u školu. Za svu djecu koja su došla u školu, naše će kuharice pripremiti obroke, jer mi sigurno nećemo dozvoliti da naša djerčica budu gladna - kazala nam je Biserka Šintić, povjerenica Sindikata hrvatskih uičitelja za Karlovačku županiju.

B. Šintić dodaje kako su u sindikatu jako zadovoljni podrškom roditelja štrajku.

- Godinama organiziram štrajkove, i ovoga puta mogu reći da sam sretna što imamo tako veliku podršku sredine u kojoj radimo, obzirom da u svih 29 osnovnih škola u županiji djece, zapravo nema. Roditelji su nas podržali, nisu slali djecu u školu jer razumiju o čemu se radi - dodala je sindikalna povjerenica.

Niti u srednjim školama u Karlovcu, pa tko i u drugim gradovima, djece nije bilo na nastavi danas.

Ravnopravni položaj s ostalim javnim službenicima

- Na štrajk smo se odlučili jer želimo povećanje koeficijenta koji određuje naš položaj među javnim službenicima. Ovaj zahtjev za povećanjem koeficijenta nije proizvoljan nego je produkt analize i smatramo da ćemo njegovim podizanjem postići ravnopravan položaj sa svim ostalim javnim službenicima - rekao je Mate Ćurić, sindikalni povjerenik za Tehničku školu Slavonski Brod.

Iz Grada Slavonskog Broda roditeljima i učenicima uputili su obavijest u kojoj stoji da će za vrijeme održavanja štrajka u osnovnim školama kojima je osnivač Grad biti organizirani primjereni oblici odgojno-obrazovnoga rada s učenicima.

Tako će danas u svim školama, ukoliko zaposleni roditelji imaju tu potrebu, biti organiziran produženi boravak.

Štrajk traje do 13 sati

Neobična situacija nastala je u Tehničkoj školi Čakovec, gdje u prijepodnevnoj smjeni nastavnici štrajkaju, no u poslijepodnevnoj će se nastava - održati.

U sindikatu Preporod najavili su, naime, ravnatelju škole Draženu Blažeki štrajk od 8 do 13 sati.

- To znači da nastave u prijepodnevnoj smjeni nema, o čemu smo obavijestili učenike, no mi imamo i drugu smjenu koja će se normalno održati jer u obavijesti koju sam dobio piše da štrajk traje samo do 13 sati - kaže ravnatelj Dražen Blažeka. Kako će biti sutra, ne zna.

U osnovnim i srednjim školama u četvrtak se održava štrajk u kojem će, prema očekivanjima, sudjelovati više od tisuću obrazovnih ustanova u Hrvatskoj, budući da je Vlada odbila zahtjeve dva školska sindikata o 6-postotnom povećanju plaća.

Štrajk u osnovnim i srednjim školama održava se nakon što je u srijedu propao postupak mirenja Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama te Sindikata hrvatskih učitelja i Vlade, koja je odbila zahtjev za 6-postotnim povećanjem koeficijenata složenosti poslova u sustavu odgoja i obrazovanja.

Vlada je sindikatima ponudila povećanje dodataka na plaću za dva posto od 1. listopada ove i 2 posto od prvog lipnja iduće godine, ustvrdivši da koeficijent složenosti poslova nije predmet pregovora između Vlade i sindikata, no takvu su ponudu sindikati odbili.

"Očekujemo da se u četvrtak u štrajk uključe sve škole u Hrvatskoj u kojima imamo svoje članove, njih je više od tisuću, a štrajk se odnosi na nastavno i nenastavno osoblje", kazao je predsjednik Nezavisnog sindikata srednjih škola Branimir Mihalinec.

Prvi put do sada održat će se cirkularni štrajk, na način da su danas u štrajk uključene sve osnovne i srednje škole, a od petka u blokadi sudjeluju škole u pojedinim županijama. Raspored štrajka po županijama sindikati će objavljivati svakodnevno.

Koliki je odaziv prvom danu štrajka te u kojim će se županijama štrajkati u petak, bit će poznato iza podneva.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja jučer je ravnatelje osnovnih i srednjih škola obavijestilo da su dužni pružiti informacije učenicima i njihovim roditeljima o održavanju štrajka.

Također, škole su dužne organizirati primjereni oblik odgojno-obrazovnog rada s učenicima, posebice onima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole te onima uključenima u produženi boravak.

VIDEO: Ministrica Divjak o propalim pregovorima sindikata i Vlade