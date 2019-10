Trebate li sutra slati djecu u školi? Evo kako će se održavati štrajk

Zaposlenici školskog sustava od sutra su u štrajku, a nastava se neće održati u niti jednoj školi u Hrvatskoj.

Ostale dane cirkularnog štrajka sindikati će objavljivati u kojim će se županijama štrajkati. Sutra u podne tako će se znati u kojim županijama se u petak održava štrajk, a gdje će se nastava normalno održavati.

Roditelji sami mogu odlučiti hoće li sutra djecu poslati u školu jer se nastava neće održavati, a neće raditi ni školske kuhinje kao niti drugo osoblje koje po kolektivnom ugovoru smije stupiti u štrajk.

Ana Tuškan, glavna tajnica Sindikata hrvatskih učitelja, kazala nam je kako će sva djeca koja dođu u školu biti zbrinuta.

– Sva djeca koja dođu u školu će biti prihvaćena, nitko neće ostati nezbrinut. U školama se formiraju štrajkaški odbori i oni koji nisu u štrajkaškom odboru odlaze, oni koji nisu ostaju, a djeca će biti zbrinuta. Nema šanse da netko ode u školu, a da će ostati nezbrinut, svi će biti zbrinuti. Zbog toga molimo roditelje za razumijevanje. Ideja cirkularnog štrajka dana je, između ostaloga, da se ne remeti toliko nastavni proces zato što mi prije svega mislimo na učenike i njihove roditelje i da njima to ne bude previše nejasno. Mi ćemo dan prije svima objaviti u kojim će županijama sve biti štrajk taj dan, a u kojima će se nesmetano odvijati nastava – pojasnila nam je Ana Tuškan.

Roditelji, hoćete li poslati djecu sutra u školu? Da 18,94% +

Ne 81,06% +

– To je jedan štrajk koji je za više manje za dostojanstvo struke zato što naše dostojanstvo nije na prodaju, a ovo što su oni napravili je apsolutna katastrofa. Bitno je za naglasiti da mi tražimo zahtjev za sve zaposlenike u sustavu i da se napokon došlo do toga da se bar ide za tim da su shvatili ozbiljnost stanja u cjelokupnom sustavu, loši položaj od spremačice do učitelja. Mi se nismo došli tamo cjenkati nego se išlo razgovarati o tome da se vide kako na koji način i kojim modalitetom se to može ostvariti. Jedan tajnik koji je VSS ima koeficijent 1,212, kad pogledate koliko je to nizak koeficijent za jednog pravnika, to je tolika sramota. Svi smo složni u tome da svi zaposlenici štrajkaju da se izborimo za veća prava i dostojanstvo struke. Ovo je borba za bolju domovinu. Ovo je akcija kojom želimo spasiti obraz našeg društva – kaže Tušek.

Pojašnjava kako su se u štrajk uključile sve županije, a svakoga dana u podne štrajkaški odbor objavit će u kojoj će županije drugi dan biti štrajk.

– To je napravljeno da se vidi da sudjeluje cijela Hrvatska, sve županije su jednako bitne, svi zaposlenici su bitni i bitan je interes učenika jer se neće toliko ometati nastavni proces jer se mora misliti i na učenike i na njihove roditelje. Učenici koji dođu u školu će biti prihvaćeni i nitko neće ostati na ulici – kaže Tuškan.

Kada je u određenoj županiji, odnosno školi najavljen štrajk, tada neće raditi niti kuharice pa roditelji djeci trebaju osigurati užinu ako ih šalju u školu.

Nakon objave štrajka, oglasila se i ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.

– Na prvom mjestu je sigurnost djece i prava učenika. Molim i roditelje i učenike za strpljenje da prate informacije i budu u kontaktu sa školama. Ravnatelji moraju organizirati da su vrata škole otvorena i da se organizira odgojni rad. O sigurnosti učenika se treba voditi briga i to je ono što je važno – rekla je Divjak.

Na pitanje je li ona trn u oku vlade, kazala je:

– Mislim da je Vlada prihvatila obrazovanje kao prioritet, sada treba dokazati da je to tako. Status učitelja i nastavnika je dio reforme, taj status utječe više faktora, jedno je sigurno materijalni status, drugo je prepoznavanje onih najboljih, koju vuku sustav naprijed.

Štrajk je, kaže, nije iznenadio, ali je ljuta zbog ishoda mirenja.

– Mislila sam da će do toga doći, proces mirenja nije dovršen kompromisnim rješenjem. Mi ćemo osigurati sve što moramo. Mi moramo poštivati dva ustavna prava, jedno je pravo učenika na odgoj i obrazovanje, a drugo je pravo na štrajk – kazala je.

VIDEO Prosvjed učitelja i profesora